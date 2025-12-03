Fedez porta in casa l’atmosfera da Grinch: il significato dell’albero di Natale curvo

Fedez ha riciclato l’albero di Natale dello scorso anno e ha riportato in casa un’atmosfera natalizia per nulla tradizionale: da vero Grinch che odia le feste.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per molti il Natale è accoglienza, calore familiare, gioia: un modo per tornare bambini, per circondarsi di magia e ritrovare serenità. Questo è uno dei motivi che spinge le persone ad addobbare le case sempre prima: si fa l'albero di Natale in anticipo e ci si destreggia con le decorazioni proprio per respirare quel clima e goderselo il più a lungo possibile. Ma non per tutti è così. C'è chi associa il Natale alla solitudine, alle persone che non ci sono più: sono quelli che vivono le festività con uno spirito malinconico e con meno voglia di fare baldoria. Ci sono poi gli irriducibili Grinch, quelli che trascorrono il Natale all'insegna del cinismo, con un vero e proprio rifiuto. Fedez è uno di questi, come dimostra il suo albero di Natale dal significato simbolico.

Il cantante, fresco di convocazione a Sanremo 2026, non sembra particolarmente entusiasta del 25 dicembre in avvicinamento. E l'albero di Natale che ha messo in casa lo dimostra con una certa chiarezza. Il tema che ha scelto per l'allestimento lascia ben pochi dubbi. In questi giorni abbiamo visto diverse celebrity mostrare sui social, a fan e follower, le proprie case addobbate di tutto punto, tra lucine scintillanti e decorazioni eleganti di ogni tipo. Fedez, invece, come sempre va controcorrente. Niente albero tradizionale per lui, ma qualcosa di più personale, di più originale.

Il riferimento è a un personaggio inconfondibile: il Grinch. Il personaggio, nato dalla penna dello scrittore e illustratore Dr. Seuss, è poi diventato il protagonista di diversi film, mantenendo le sue caratteristiche e il suo spirito. La creatura verde e pelosa, infatti, odia il Natale: è un mostro cinico, burbero, che rifiuta l'aiuto e la compagnia, che vorrebbe cancellare del tutto la festa (per lo meno fino a quando non scopre il valore della gentilezza e il vero significato).

L'albero di Natale di Fedez è lo stesso dello scorso anno: lo ha riciclato. Sicuramente è un albero di Natale alternativo, molto particolare: non è dritto, ma presenta una punta ricurva da cui pende una maxi pallina rossa. Alla base c'è un tapperino che riproduce il ghigno e gli occhi gialli del Grinch. Proprio la punta ricurva è un elemento caratteristico. Rimanda allo stile di Dr. Seuss, che disegnava spesso oggetti con forme asimmetriche, bizzarre: era una scelta artistica ben precisa, uno stile perfetto soprattutto nella narrazione del Grinch. Qui, infatti, la forma insolita rappresenta proprio quella visione distorta del Natale, alterata, diversa rispetto a quella di tutti gli altri. Forse in casa di Fedez manca lo spirito natalizio, ma di certo non manca l'originalità.

I trend del 2025, tra alberi di Natale tradizionali e originali

Tanto rosso, ma soprattutto tanta tradizione: il trend natalizio del 2025 è una riscoperta di addobbi minimal e classici, senza eccessi, senza troppe stravaganze. Il 2025, però, è anche l'anno delle decorazioni alternative: si punta molto sulle lucine e sugli accessori. Spopolano Schiaccianoci, neve artificiale, candele, renne, casette di legno, bacche rosse, elfi da posizionare accanto all'albero o in giro per la casa: insomma, tutto ciò che può contribuire a creare il mood fiabesco-invernale è ben accetto. Fino a questo momento le celebrity si sono mosse su questa linea. Spiccano l'elegante albero total white di Michelle Hunziker, quello rosso e oro di Federica Nargi, quello un po' in stile coquette con maxi fiocco in cima di Sabrina Ghio.