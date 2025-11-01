Sinner-Zverev oggi a Parigi per la semifinale, Jannik può tornare numero uno: orario e dove vederla in TV

Oggi Jannik Sinner affronta Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 di Parigi: l’orario d’inizio è fissato alle ore 17. L’italiano in campo per continuare la rincorsa al numero uno del ranking ATP. Tutte le informazioni su quando e dove vedere il match in diretta TV e live streaming.

Oggi Jannik Sinner affronta Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 di Parigi. In palio un posto in finale e, nel caso dell'italiano, mantenere viva la possibilità di tornare al numero uno del ranking ATP. L'orario d'inizio del match Sinner-Zverev è fissato alle ore 17. L'incontro tra il numero due e il numero tre del mondo si può vedere in diretta TV e streaming su Sky e NOW.

Dopo aver eliminato Bergs, Cerundolo e Shelton, sulla strada del 24enne azzurro c'è ora dunque il tedesco, reduce dalla maratona vinta con Medvedev, per quello che sarà il loro secondo incontro in appena sei giorni: i due si sono infatti si sono affrontati domenica scorsa nella finale del torneo di Vienna dove l'altoatesino si è imposto in rimonta al terzo set. Questa volta però in palio ci sarà molto di più per il classe 2001 di San Candido: oltre alla possibilità di centrare la prima finale in carriera nel torneo parigino e centrare il successo consecutivo numero 25 sul cemento indoor, una vittoria gli consentirebbe di continuare a sperare in un ritorno al primo posto della classifica mondiale (che diventa realtà solo nel caso alzasse il trofeo), reso possibile dalla clamorosa e sorprendente eliminazione di Alcaraz all'esordio in tabellone a Parigi.

Sinner-Zverev orario TV e dove vedere la partita del torneo di Parigi

La semifinale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev è dunque il secondo match del programma odierno dell'impianto indoor della Defense Arena. L'incontro non avrà inizio prima delle 17. Sinner-Zverev è il secondo match della giornata che andrà in scena sul Court Central dopo la prima semifinale che metterà di fronte Felix Auger-Aliassime e Alexander Bublik. Solo gli abbonati a Sky potranno vedere in diretta TV la partita di oggi tra Sinner e Zverev: l'emittente la trasmetterà infatti sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport Tennis (canale 203). Solo chi è in possesso dell'abbonamento potrà seguire la semifinale in live streaming su Sky Go oppure, previa sottoscrizione del ‘Pass Sport', su NOW. Non è prevista invece la trasmissione in chiaro di Sinner-Zverev, nemmeno in differita.

I precedenti tra Sinner e Zverev

Quella di oggi a Parigi sarà la nona sfida tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Con la vittoria in finale a Vienna della scorsa settimana l'italiano ha portato in perfetta parità il bilancio nei precedenti con il tedesco che ha perso nelle ultime tre occasioni in cui si è ritrovato davanti Sinner. L'ultimo successo del 28enne di Amburgo risale oltre due anni fa, quando cioè si impose al quinto set nell'ottavo di finale degli US Open 2023.

Cosa serve a Sinner per scavalcare Alcaraz e tornare numero uno del mondo

La semifinale di oggi contro Alexander Zverev, rappresenta il penultimo passo per Jannik Sinner per tornare in vetta al ranking ATP. La precoce eliminazione di Alcaraz a Parigi ha infatti dato la chance all'altoatesino di scavalcarlo in classifica ma ad un'unica condizione, vale a dire che conquisti il titolo del Masters 1000 parigino. Un modo per mettere un po' di apprensione sul rivale spagnolo in vista delle Finals di Torino dove l'italiano arriverebbe sì con 250 punti di vantaggio su Alcaraz ma con quest'ultimo che potrà poi riprendersi agevolmente lo scettro del numero uno al mondo alla luce dei soli 200 punti da difendere dell'edizione 2024 contro i 1500 punti decurtati a Sinner che l'ha vinta (in sintesi: Jannik potrà al massimo uscire da Torino con gli stessi punti con cui vi è entrato, mentre Carlos può incrementare il suo bottino fino ad un massimo di 1300 punti).