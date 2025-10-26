Sinner-Zverev LIVE, diretta finale ATP Vienna 2-5: Jannik sotto di un break

Jannik Sinner e Alexander Zverev si stanno sfidando nella finale del torneo ATP 500 di Vienna, torneo indoor. Il numero 2 e il numero 3 della classifica mondiale si stanno dando battaglia nel primo set. Zverev è avanti nei precedenti, conduce 4-3. Ma Jannik ha vinto le ultime due partite giocate, l'ultima è stata lo scorso gennaio nella finale degli Australian Open. L'incontro sarà al meglio dei tre set e si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Non c'è diretta in chiaro. Il risultato LIVE: Sinner-Zverev 2-5
Zverev mantiene il break di vantaggio, 5-2 su Sinner
Zverev ora vola sul suo servizio, nel settimo gioco si porta sul 40-0. Sinner legge le intenzioni di Zverev venuto avanti con uno straccio in verità, 40-15. Servizio e diritto ed è 5-2.
Sinner evita il doppio break, vince quattro punti di fila ma è 4-2 Zverev
Sembrano mancare le forze a Sinner, che perde un altro punto sulla battuta, poi un altro: 0-30. Zverev arriva sulla palla corta di Sinner e lo costringe all'errore: 15-40. Due palle break. La prima annullata con un errore del tedesco. Servizio vincente e 40-40. Poi vantaggio interno ed è game, 2-4. Sinner continua la rincorsa e soprattutto evita il doppio break.
Sinner manca altre due palle break, Zverev è in fuga: 4-1 nel primo set
Sinner vuole il controbreak, va 0-15, Zverev si rimette in paro, ma poi commette un errore da fondo: 15-30. Con una grande risposta Jannik attacca e chiude con uno smash, 15-40. Due palle break. Un ace cancella la prima palla break. Attacca e cancella pure la seconda, 40-40. Servizio vincente e vantaggio interno, poi Sinner vince un punto pazzesco e con un pallonetto lascia di stucco Zverev, parità. Il tedesco in ogni caso è in palla e vince un lungo scambio da fondo, errore di Jannik. Poi è 4-1 Zverev, che è in fuga dopo aver annullato due palle break.
Sinner perde il servizio, break di Zverev che ora conduce 3-1 nel primo set
Sinner nel quarto gioco rapidamente si porta sul 40-0, poi un doppio fallo e un punto vinto dopo un lungo scambio dal tedesco. Poi un errore di rovescio ed è 40-40. Mezza occasione per Zverev. Il tedesco attacca e si procura una palla break dopo essersi aperto il campo chiude con il diritto. La palla break viene annullata da Jannik che costringe all'errore il rivale. Sinner commette un errore da fondo dopo uno scambio intenso, palla break numero due che stavolta sfrutta: break ed è 3-1 Zverev.
Zverev resta avanti, 2-1 su Sinner a Vienna
Quando tocca a Sinner servire il game vola via velocemente. Jannik tiene la battuta a zero. Stop. Un game da un minutino scarso. Zverev si rimette a battere e va subito in difficoltà: 0-30. Un servizio a 214 km/h gli dà un punto. Poi il tedesco vince un punto da fondo campo, ne ottiene altri due e si rimette davanti prima di chiudere il game, ed è 2-1 Zverev.
Zverev annulla una palla break, è 1-0 su Sinner nella finale di Vienna
Zverev serve per primo, vince il primo quindici, poi doppio fallo e successivamente 30-15. Jannik si procura una palla break che Zverev annulla con un servizio vincente. Un altro servizio potente mette il tedesco in vantaggio. Ancora il servizio che viaggia ed è 1-0 per Zverev.
Sinner e Zverev in campo per il riscaldamento
Pronti, in campo, tra poco inizierà la finale del torneo ATP 500 di Vienna tra Sinner e Zverev.
Sinner a caccia del ventiduesimo titolo ATP, il quarto del 2025
Jannik Sinner ha vinto in questa stagione tre tornei: Australian Open, Wimbledon e Pechino, grazie al successo in Cina è arrivato a quota 21 titoli in carriera.
L'Albo d'oro del torneo ATP 500 di Vienna
- 2024: Jack Draper
- 2023: Jannik Sinner
- 2022: Daniil Medvedev
- 2021: Alexander Zverev
- 2020: Andrey Rublev
- 2019: Dominic Thiem
- 2018: Kevin Anderson
- 2017: Lucas Pouille
- 2016: Andy Murray
- 2015: David Ferrer
- 2014: Andy Murray
- 2013: Tommy Haas
- 2012: Juan Martin Del Potro
- 2011: Jo-Wilfred Tsonga
- 2010: Jurgen Melzer
- 2009: Jurgen Melzer
- 2008: Philipp Petschner
- 2007: Novak Djokovic
- 2006: Ivan Ljubicic
- 2005: Ivan Ljubicic
- 2004: Feliciano Lopez
- 2003: Roger Federer
- 2002: Roger Federer
- 2001: Tommy Haas
- 2000: Tim Henman
- 1999: Greg Rusedski
- 1998: Pete Sampras
- 1997: Goran Ivanisevic
- 1996: Boris Becker
Fonseca-Davidovich Fokina la finale dell'ATP Basilea
Questa settimana oltre al torneo di Vienna è in programma un altro ATP 500, altrettanto storico, quello di Basilea, che vede una finale un po' a sorpresa. Perché le prime quattro teste di serie sono uscite tutte prima delle semifinali. A sfidarsi questo pomeriggio saranno il giovane e talentuoso brasiliano Joao Fonseca, classe 2006, e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, che sta vivendo la sua migliore stagione ma che non è riuscito ancora a vincere il primo titolo ATP, fin qui ha perso quattro finali su quattro.
Settimana ricca di polemiche per Sinner, dopo il no alla Coppa Davis
Jannik Sinner lunedì ha annunciato la rinuncia alla Final Eight di Coppa Davis. Decisione più che legittima e altamente comprensibile per chi conosce il tennis, ma che però ha prodotto un numero di polemiche infinite. In tanti, troppi, lo hanno criticato duramente per la rinuncia alla Davis 2025.
La lotta per il numero 1 tra Sinner e Alcaraz
Jannik Sinner dovesse riuscire a vincere oggi contro Zverev salirebbe a quota 9000 punti tondi tondi, Alcaraz ne ha 11050. Dunque poco più di duemila di vantaggio, a disposizione tra Parigi e le ATP Finals di Torino duemila e cinquecento. Il sorpasso si può ancora effettuare.
Sinner dopo Vienna giocherà a Parigi
Jannik Sinner, così come Alexander Zverev, dopo la finale del torneo di Vienna volerà direttamente a Parigi dove da lunedì si giocherà il torneo 1000 francese, l'ultimo della stagione. Sinnerfarà il suo esordio mercoledì contro il vincente di Bergs-Michelsen.
Il cammino di Zverev all'ATP Vienna
Zverev, campione a Vienna nel 2021, ha tremato nel primo turno quando ha battuto il britannico Fearnley al tie-break del terzo set. Poi ha vinto in due set con Arnaldi ed ha sfruttato il forfait di Griekspoor per volare in semifinale, lì ha battuto 6-4 7-5 Lorenzo Musetti.
Il percorso di Sinner a Vienna
Quattro partite vinte, naturalmente per arrivare in finale, e nemmeno un set perso. Solo Cobolli è arrivato a giocarsi quantomeno un tie-break. Due game concessi al tedesco Altmaier, poi il 6-2 7-6 al connazionale, prima di battere 6-4 6-4 Bublik e 6-3 6-4 de Minaur.
Sinner-Zverev i precedenti
Sette i confronti diretti tra l'italiano e il tedesco, che si sono affrontati per l'ultima volta lo scorso gennaio quando Sinner lo batté 3 set a 0 nella finale degli Australian Open. Sinner ha vinto pure la precedente sfida, una combattutissima semifinale del torneo 1000 di Cincinnati 2024. Zverev però è avanti per 4-3. L'ultimo successo, però, è di due anni fa.
Dove vedere Sinner-Zverev oggi in finale all'ATP Vienna in TV e streaming
Sinner e Zverev alle ore 14 scenderanno in campo a Vienna per disputare la finale del torneo ATP 500. L'incontro si potrà seguire su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Telecronaca di Elena Pero e Stefano Pescosolido. Diretta Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Non ci sarà la diretta in chiaro.