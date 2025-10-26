Sinner-Zverev LIVE, diretta finale ATP Vienna 2-5: Jannik sotto di un break

Jannik Sinner e Alexander Zverev si stanno sfidando nella finale del torneo ATP 500 di Vienna, torneo indoor. Il numero 2 e il numero 3 della classifica mondiale si stanno dando battaglia nel primo set. Zverev è avanti nei precedenti, conduce 4-3. Ma Jannik ha vinto le ultime due partite giocate, l'ultima è stata lo scorso gennaio nella finale degli Australian Open. L'incontro sarà al meglio dei tre set e si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Non c'è diretta in chiaro. Il risultato LIVE: Sinner-Zverev 2-5