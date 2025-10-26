Sinner vince il torneo di Vienna, Jannik batte Zverev al terzo set in una bellissima finale
Jannik Sinner ha vinto per la seconda volta il torneo di Vienna. Il tennista italiano si è imposto nella finale del torneo ATP 500 su Alexander Zverev, piegato in tre set con il punteggio di 3-6 6-3 7-5. Per Sinner è il quarto titolo della stagionale, il ventiduesimo della sua carriera.
Zverev vince il primo set
Sinner-Zverev non era una finale scontata. Il tedesco ha qualità per competere contro i primi due giocatori della classifica mondiale. Jannik parte bene, ha subito una palla break, non la sfrutta. Zverev pare in leggera difficoltà in avvio, ma non è così. Il primo a brekkare è lui, break nel quarto gioco, ed è 3-1. La partita è bella. Sinner ha chance di rientrare, ma il tedesco è attento. Poi è Jannik a dover fronteggiare palle break, le cancella. Si arriva al nono game nel quale Zverev serve per il set. Fa un po' fatica ma poi alla fine grazie anche a un signor servizio chiude, è 6-3 per il tedesco.
6-3 Jannik e la partita è in parità
Il secondo set inizia in modo differente. Sinner è più in palla e nel secondo gioco grazie a due punti magnifici fa il break, Zverev arranca e dopo aver perso sette punti di fila è sotto 3-0. I servizi a livello indoor sono sempre determinanti e velocemente si arriva sul 5-3. Sinner serve per il set e chiude i conti, dopo un'ora e mezzo la partita è in perfetta parità, un 6-3 a testa. Il terzo set deciderà chi tra Jannik e Zverev sarà campione a Vienna per la seconda volta.
Sinner vince in volata: titolo bis a Vienna
Il terzo e decisivo set inizia con Zverev al servizio, velocemente si arriva al 2-2. Jannik prova a martellare da fondo e il primo punto del quinto gioco è il suo e incanala il game dalla sua parte, ma Zverev non molla e pure con l'aiuto della fortuna si risolleva e con l'aiuto di un super servizio poi si rimette davanti. Sinner lo riaggancia, 3-3. Jannik sembra accusare qualche problema fisico nel settimo gioco, ma quando va a servire è subito 4-4. Sul 5-5, Sinner tira fuori un paio di magie dal cilindro, break e nel dodicesimo gioco chiude i conti. Jannik vince con il punteggio di 3-6 6-3 7-5 e per la seconda volta è il campione di Vienna.