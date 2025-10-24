ATP Parigi il tabellone del torneo 1000, il sorteggio: Sinner pronto all’ennesima sfida con Alcaraz

Jannik Sinner è la testa di serie numero 2 del torneo 1000 di Parigi. Il suo primo avversario sarà uno tra Michelsen e Bergs. Nel Masters di Parigi in palio punti pesanti per la corsa al numero 1 con Alcaraz.

È stato sorteggiato a Parigi il tabellone dell'ultimo torneo 1000 della stagione 2025. Alcaraz e Sinner non hanno mai vinto questo torneo e in Francia si giocano punti pesantissimi nella corsa al numero 1 ATP. Carlos è avanti, ma Jannik ha ancora la possibilità di raggiungerlo. Sinner dal suo lato ha Zverev, Musetti e Shelton. Non ci sarà Berrettini. L'Italia schiera anche Cobolli, Sonego e Darderi. Torna in campo dopo quasi quattro mesi Dimitrov.

Tabellone del 1000 di Parigi: gli avversari di Sinner

Jannik Sinner è la testa di serie numero 2 e parte dal secondo turno. Il suo primo avversario sarà uno tra il belga Bergs e l'americano Michelsen, poi seguendo la classifica agli ottavi avrebbe Mensik, mentre nei quarti uno tra Shelton, Cobolli o Rublev. Semifinale con Musetti, Medvedev o Zverev. Alcaraz presidia la parte alta, non ha avversari semplici in avvio: Norrie, poi uno tra Vacherot, Lehecka e Rinderknech, Auger-Aliassime o Ruud. In tabellone anche Sonego e il rientrante Dimitrov, che non gioca da Wimbledon.

Dove vedere in TV il torneo di Parigi

Tutti i tornei 1000 sono appannaggio di Sky, che detiene i diritti in esclusiva anche di questo torneo. Quello di Parigi dunque si potrà seguire solo su Sky, che lo trasmetterà sui canali 201 (Sky Sport Uno), 203 (Sky Sport Tennis) e 206 (Sky Sport Max). Streaming sempre per abbonati con Sky Go e NOW. Non c'è diretta in chiaro.

Il tabellone del torneo 1000 di Parigi.

Il calendario del torneo 1000 di Parigi

Ha cambiato location questo torneo che dopo quasi quarant'anni a Bercy si disputa a La Defense Arena. Un torneo tradizionale, che parte di lunedì e si chiude alla domenica. Sinner con ogni probabilità esordirà mercoledì. Questo il calendario del torneo parigino.