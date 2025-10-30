Sinner-Cerundolo all’ATP Parigi, la diretta live: l’argentino sulla strada di Jannik verso il 1° posto

Jannik Sinner sfida oggi Francisco Cerundolo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi. Il tennista italiano dopo la vittoria con Bergs se la vede con il numero 21 al mondo, che conosce molto bene. Cinque i confronti tra i due, con Jannik avanti 3-2. L’ultimo squillo a Roma pochi mesi fa, con la vittoria in due set. Chi vincerà si qualificherà per i quarti, contro Shelton che ha superato Rublev. Diretta TV esclusiva su Sky e streaming su Sky GO e NOW.
Sinner ha uno stimolo in più dopo la sconfitta di Alcaraz
Jannik Sinner non pensa al ranking e agli altri ma solo a sé stesso. È chiaro però che la sconfitta a sorpresa di Alcaraz contro Norrie, poi eliminato a sua volta da Vacherot, è uno stimolo in più per il numero due del mondo. In caso di vittoria del torneo, arriverebbe il sorpasso ai danni dello spagnolo.
Dove vedere Sinner contro Cerundolo oggi all'esordio al Masters 1000 di Parigi
La partita tra Cerundolo e Sinner come tutte quelle del Masters 1000 di Parigi è in esclusiva su Sky. Nessuna diretta in chiaro in TV, ma solo a pagamento dietro abbonamento all'emittente satellitare. Sky Sport Tennis è il canale di riferimento per un match che sarà visibile anche in streaming su Sky GO e NOW.