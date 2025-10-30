sport
video suggerito
Live

Sinner-Cerundolo all’ATP Parigi, la diretta live: l’argentino sulla strada di Jannik verso il 1° posto

Sinner sfida Cerundolo negli ottavi dell’ultimo Masters 1000 della stagione ATP. Jannik in caso di vittoria del torneo supererà Alcaraz diventando numero uno, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live.

Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
30 Ottobre 2025 18:00
Ultimo agg. 18:16
0 CONDIVISIONI
Immagine

Jannik Sinner sfida oggi Francisco Cerundolo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi. Il tennista italiano dopo la vittoria con Bergs se la vede con il numero 21 al mondo, che conosce molto bene. Cinque i confronti tra i due, con Jannik avanti 3-2. L’ultimo squillo a Roma pochi mesi fa, con la vittoria in due set. Chi vincerà si qualificherà per i quarti, contro Shelton che ha superato Rublev. Diretta TV esclusiva su Sky e streaming su Sky GO e NOW.

18:15

Sinner ha uno stimolo in più dopo la sconfitta di Alcaraz

Jannik Sinner non pensa al ranking e agli altri ma solo a sé stesso. È chiaro però che la sconfitta a sorpresa di Alcaraz contro Norrie, poi eliminato a sua volta da Vacherot, è uno stimolo in più per il numero due del mondo. In caso di vittoria del torneo, arriverebbe il sorpasso ai danni dello spagnolo.

A cura di Marco Beltrami
18:00

Dove vedere Sinner contro Cerundolo oggi all'esordio al Masters 1000 di Parigi

La partita tra Cerundolo e Sinner come tutte quelle del Masters 1000 di Parigi è in esclusiva su Sky. Nessuna diretta in chiaro in TV, ma solo a pagamento dietro abbonamento all'emittente satellitare. Sky Sport Tennis è il canale di riferimento per un match che sarà visibile anche in streaming su Sky GO e NOW.

A cura di Marco Beltrami
Jannik Sinner
Notizie
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
sport
api url views