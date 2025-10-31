Sinner-Shelton oggi all’ATP Parigi, il risultato in diretta live 0-0: Jannik insegue la semifinale

Jannik Sinner in campo contro Ben Shelton nella partita dei quarti di finale del torneo 1000 di Parigi: in corso il primo set. In caso di vittoria l'italiano sfiderebbe in semifinale sabato Medvedev o Zverev. L'azurro è il numero 2 della classifica ATP e vincendo il torneo scavalcherebbe Alcaraz nella classifica mondiale. Diretta TV in esclusiva solo su Sky, streaming con Sky Go e NOW per abbonati.
Sinner-Shelton in diretta, comincia il match
Cominciata la sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton. A servire in questo primo game dell'incontro è lo statunitense.
Tutto pronto a Parigi per Sinner-Shelton: tennisti già in campo
Sta per iniziare il match dei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi che vede Jannik Sinner affrontare lo statunitense Ben Shelton. I tennisti sono già in campo e stanno terminando il consueto riscaldamento.
Auger-Aliassime in semifinale tallona Musetti nella corsa alle ATP Finals
Felix Auger-Aliassime si è qualificato per primo alle semifinali del 1000 di Parigi. Il canadese ha battuto 6-2 6-2 Vacherot e grazie a questo successo tallona Lorenzo Musetti. Auger-Aliassime e Musetti si giocano l'unico posto disponibile per le Finals di Torino, anche se Djokovic potrebbe farli passare entrambi.
Il cammino di Sinner nel 1000 di Parigi
Jannik Sinner e Ben Shelton si affrontano tra poco nei quarti. Entrambi hanno vinto in due set le partite precedenti. Sinner ha battuto Bergs e Cerundolo, mentre Shelton ha eliminato Cobolli e Rublev.
Il tabellone del torneo e possibile prossimo avversario
Il tabellone stasera si allineerà alle semifinali. Sinner affronterà il vincente del match tra Zverev e Medvedev. In ogni caso sarà un big match per Jannik.
Quando iniziano le ATP Finals di Torino
Dopo il torneo di Parigi i big del tennis rifiateranno prima di volare a Torino, dove si disputeranno le ATP Finals da domenica 9 novembre.
Chi è Ben Shelton e i precedenti con Sinner
Ben Shelton è in questo momento il miglior giocatore americano, numero 5 della classifica ATP. Gli è mancato il grande colpo fin qui ma ha la possibilità di avvicinarsi a Jannik e Carlos. Shelton con Sinner ha giocato in sette occasioni, sei volte ci ha perso, anche se spesso le partite sono state equilibrate.
Sinner e la corsa al numero 1 con Alcaraz
Jannik Sinner ha le idee chiarissime. Il numero 1 della classifica ATP è un obiettivo, può riprenderselo già lunedì in caso di successo nel torneo, anche se in ogni caso lo ricederà a Carlos Alcaraz la settimana seguente. La vera corsa al vertice è quella per il numero 1 di fine anno, che si deciderà a Torino.
Dove vedere Sinner contro Shelton oggi all'esordio al Masters 1000 di Parigi
Jannik Sinner torna in campo oggi e lo fa nel torneo 1000 di Parigi. Il numero 2 della classifica mondiale affronta Ben Shelton, numero 5. L'incontro non prenderà il via prima delle ore 19. Diretta TV in esclusiva su Sky, streaming con Sky Go e NOW. Tutto per abbonati. Telecronaca di Pero e Bertolucci. Non c'è la possibilità di vedere l'incontro in chiaro.