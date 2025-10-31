sport
Musetti e Auger-Aliassime lottano per le ATP Finals, ma Djokovic potrebbe qualificare entrambi

Lorenzo Musetti perdendo subito a Parigi ha rimesso in gioco Auger-Aliassime, che qualificandosi per le semifinali del 1000 di Parigi ha messo nel mirino l’italiano che può superare già sabato. Lotta serrata per l’ultimo posto alle ATP Finals, ma Djokovic potrebbe qualificare entrambi.
Il sogno di avere due italiani alle ATP Finals persiste. Uno c'è già ed è il campione in carica Jannik Sinner, l'altro invece è Lorenzo Musetti che invece la qualificazione dovrà guadagnarsela. L'inopinata sconfitta con Sonego ha cambiato totalmente lo scenario. La qualificazione per Torino sembrava cosa quasi fatta e invece il magnifico cammino di Auger-Aliassime nel 1000 di Parigi cambia lo scenario, ma Djokovic può clamorosamente dare una grossa mano a Musetti e al canadese.

Auger-Aliassime vince ancora a Parigi e ora punta Musetti

Alcaraz e Sinner sono qualificati da tempo. Djokovic li ha seguiti, Zverev pure, con la finale di Vienna. Gli altri quattro posti per Torino parevano blindati. Shelton, Fritz e de Minaur sono saliti a bordo. Resta un posto libero. Quello che al momento appartiene a Lorenzo Musetti, che però perdendo subito con Sonego si è messo in una scomodissima posizione, che ogni giorno diventa più scomoda. Perché Auger-Aliassime sta continuando a vincere e adesso è in semifinale a Parigi. Il canadese adesso vede Musetti, sa che vincendo la semifinale lo supera, ma sa anche di poter mettere la freccia la prossima settimana.

La classifica e i punti di Musetti e Auger-Aliassime

Musetti ha 3685 punti. Auger-Aliassime è salito a quota 3595. Hanno la teorica possibilità di qualificarsi per le Finals pure Medvedev e Bublik, che a Parigi devono però solo vincere e poi andare a prendere punti la settimana prossima, quando si disputano i tornei ATP 250 di Metz e Atene, che ora acquisiscono un'importanza capitale. In primis per Musetti, che intanto farà il tifo per l'avversario in semifinale del canadese, perché vincendo lo supera, ma se perde resta dietro. E in quel caso poi si andrebbe a far di conto per i tornei della prossima settimana. L'ultimo posto, a meni di cose clamorose, sarà dell'italiano o del canadese.

Djokovic può rinunciare alle ATP Finals

Ma potrebbero essere in campo a Torino tutti e due. Se i primi sette sono già sicuri del posto come faranno a essere entrambi qualificati? Semplice. Serve una rinuncia e c'è un Novak Djokovic in bilico. Un anno fa a Torino non ci andò, quest'anno potrebbe fare la stessa cosa. Dopo gli US Open disse che avrebbe giocato solo Shanghai, il Six Kings Slam e Atene. Sarà così. Dovesse Djokovic annunciare la rinuncia alla Finals, ma lo farebbe al massimo la prossima settimana, la lotta sarebbe svanita e la bagarre sarebbe ‘solo' per il posto di riserva, un lauto posto per chi riuscirà ad accaparrarselo, al momento Ruud è avanti.

