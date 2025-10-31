Musetti e Auger-Aliassime lottano per le ATP Finals, ma Djokovic potrebbe qualificare entrambi

Il sogno di avere due italiani alle ATP Finals persiste. Uno c'è già ed è il campione in carica Jannik Sinner, l'altro invece è Lorenzo Musetti che invece la qualificazione dovrà guadagnarsela. L'inopinata sconfitta con Sonego ha cambiato totalmente lo scenario. La qualificazione per Torino sembrava cosa quasi fatta e invece il magnifico cammino di Auger-Aliassime nel 1000 di Parigi cambia lo scenario, ma Djokovic può clamorosamente dare una grossa mano a Musetti e al canadese.

Auger-Aliassime vince ancora a Parigi e ora punta Musetti

Alcaraz e Sinner sono qualificati da tempo. Djokovic li ha seguiti, Zverev pure, con la finale di Vienna. Gli altri quattro posti per Torino parevano blindati. Shelton, Fritz e de Minaur sono saliti a bordo. Resta un posto libero. Quello che al momento appartiene a Lorenzo Musetti, che però perdendo subito con Sonego si è messo in una scomodissima posizione, che ogni giorno diventa più scomoda. Perché Auger-Aliassime sta continuando a vincere e adesso è in semifinale a Parigi. Il canadese adesso vede Musetti, sa che vincendo la semifinale lo supera, ma sa anche di poter mettere la freccia la prossima settimana.

La classifica e i punti di Musetti e Auger-Aliassime

Musetti ha 3685 punti. Auger-Aliassime è salito a quota 3595. Hanno la teorica possibilità di qualificarsi per le Finals pure Medvedev e Bublik, che a Parigi devono però solo vincere e poi andare a prendere punti la settimana prossima, quando si disputano i tornei ATP 250 di Metz e Atene, che ora acquisiscono un'importanza capitale. In primis per Musetti, che intanto farà il tifo per l'avversario in semifinale del canadese, perché vincendo lo supera, ma se perde resta dietro. E in quel caso poi si andrebbe a far di conto per i tornei della prossima settimana. L'ultimo posto, a meni di cose clamorose, sarà dell'italiano o del canadese.

Djokovic può rinunciare alle ATP Finals

Ma potrebbero essere in campo a Torino tutti e due. Se i primi sette sono già sicuri del posto come faranno a essere entrambi qualificati? Semplice. Serve una rinuncia e c'è un Novak Djokovic in bilico. Un anno fa a Torino non ci andò, quest'anno potrebbe fare la stessa cosa. Dopo gli US Open disse che avrebbe giocato solo Shanghai, il Six Kings Slam e Atene. Sarà così. Dovesse Djokovic annunciare la rinuncia alla Finals, ma lo farebbe al massimo la prossima settimana, la lotta sarebbe svanita e la bagarre sarebbe ‘solo' per il posto di riserva, un lauto posto per chi riuscirà ad accaparrarselo, al momento Ruud è avanti.