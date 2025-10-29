Sinner-Bergs in diretta a Parigi: Jannik può tornare numero 1 dopo il ko di Alcaraz

Jannik Sinner farà il suo esordio nel torneo 1000 di Parigi questo pomeriggio contro il belga Zizou Bergs. Il numero 2 della classifica ATP sfida il numero 41 sapendo di avere la possibilità di avvicinarsi e concretamente ad Alcaraz, battuto da Norrie all'esordio. Primo confronto diretto tra i due. In caso di successo Sinner tornerà in campo domani, giovedì 30 ottobre, contro Cerundolo o Kecmanovic. Diretta TV solo su Sky, si parte alle ore 17.
Si ritarda l'ingresso in campo di Sinner e Bergs
Jannik Sinner e Zizou Bergs dovranno aspettare ancora un bel po'. Probabilmente almeno un'ora. Zverev e Carabelli stanno giocando ora il secondo set, con l'argentino che a sorpresa ha vinto il primo al tie-break.
Il tabellone del torneo di Parigi e il possibile prossimo avversario di Sinner
Il tabellone del torneo di Parigi ora è sguarnito nella parte alta, con il ko di Alcaraz. Fritz, de Minaur, Ruud e Auger-Aliassime sono i tennisti con la classifica migliore, ma occhio a Joao Fonseca. In quella bassa ci sono Musetti, Medvedev, Zverev, Shelton e Sinner, che in caso di successo con Bergs affronterà Cerundolo o Kecmanovic.
I risultati di oggi del torneo di Parigi
Vacherot ha vinto in tre set con Rinderknech, mentre Medvedev è passato agli ottavi sfruttando il forfait di Dimitrov. Mentre Ruud è stato battuto dal tedesco Altmaier.
Chi è Zizou Bergs e i precedenti con Sinner
Zizou Bergs è un classe 1999, ha fatto una fatica enorme ad arrivare a buoni livelli, quest'anno è balzato nei primi 50, ma non è ancora riuscito a vincere un titolo ATP. Deve il suo nome a Zidane, idolo del papà, ed è noto per le sue attività di beneficenza. A Parigi il primo confronto con Jannik, che è largamente favorito.
Sinner ora può dare la caccia al numero 1
Jannik Sinner vincendo il torneo di Parigi può tornare numero 1 al mondo il prossimo 3 novembre. Ma anche dovesse riuscirci ridarebbe la posizione ad Alcaraz la settimana seguente. La corsa vera per il primato mondiale del tennis sarà nelle Finals di Torino, dove Sinner può scavalcare lo spagnolo facendo l'en plein, ma Alcaraz deve vincere molto poco.
Clamoroso ko di Alcaraz all'esordio a Parigi
Carlos Alcaraz è stato battuto subito da Cameron Norrie, che è riuscito in un'impresa battendo il numero 1 della classifica ATP. Una sconfitta che ha mal digerito lo spagnolo, che ora tornerà a casa in Spagna per ricaricare le batterie in vista delle Finals di Torino e della Coppa Davis.
Dove vedere Sinner contro Bergs oggi all'esordio al Masters 1000 di Parigi
La partita tra Jannik Sinner e Zizou Bergs si potrà seguire solamente su Sky, che la manderà in onda sul canale 201 (Sky Sport Uno). Match solo per abbonati. Streaming con Sky Go e NOW, sempre per abbonati. Non c'è la diretta in chiaro. Non si parte prima delle ore 16.