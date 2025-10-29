Sinner-Bergs in diretta a Parigi: Jannik può tornare numero 1 dopo il ko di Alcaraz

Zizou Bergs è un classe 1999, ha fatto una fatica enorme ad arrivare a buoni livelli, quest'anno è balzato nei primi 50, ma non è ancora riuscito a vincere un titolo ATP. Deve il suo nome a Zidane, idolo del papà, ed è noto per le sue attività di beneficenza. A Parigi il primo confronto con Jannik, che è largamente favorito.