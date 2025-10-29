Sinner-Bergs oggi a Parigi, ultimo Masters 1000 per Jannik: orario e dove vederla in TV e in chiaro

Jannik Sinner dopo il trionfo di Vienna torna in campo a Parigi per l'ultimo Masters 1000 della stagione non prima delle 14. Il primo avversario, nel match del secondo turno del Paris Masters, è Zizou Bergs attuale 41° tennista del ranking. Il belga, che deve il suo nome a Zidane idolo calcistico del papà ed è un benefattore, non ha mai affrontato l'azzurro nel circuito. Il tabellone prevede poi la possibilità di un incrocio al prossimo turno con uno tra Cerundolo e Kecmanovic. La partita d'esordio di Sinner a Parigi non sarà visibile in chiaro, ma in esclusiva in TV e streaming su Sky, Sky GO e NOW. Grande occasione per Jannik dopo la clamorosa sconfitta all’esordio contro Norrie.

Sinner-Bergs orario TV e dove vedere la partita del torneo di Parigi

La partita tra Sinner e Bergs è la terza in programma oggi mercoledì 29 ottobre sul campo centrale dell’impianto della Defense Arena. Si tratta del terzo match di giornata dopo quello tra i cugini Rinderknech e Vacherot, e Carabelli e Zverev. Orario d’inizio previsto non prima delle 14 anche se potrebbero esserci slittamenti. Diretta TV esclusiva su Sky, su uno dei canali dedicati Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Nessuna trasmissione in chiaro, mentre streaming garantito su Sky GO e NOW.

I precedenti tra Sinner e Bergs

Tra Sinner e Bergs si tratta della prima partita. I due dunque non si conoscono, anche se oggi come oggi è facile capire le caratteristiche dei giocatori, anche grazie al lavoro dei team. Quello che sappiamo è che il belga è reduce dalla migliore stagione della sua carriera con due finali ATP, con il best ranking del 39° posto (ora è 41). Giocatore insidioso, soprattutto indoor, con un servizio incisivo. Ha già un match alle sue spalle, avendo battuto Michelsen in due set.

Il montepremi del torneo di Parigi, i premi in denaro

Il Masters 1000 di Parigi-Bercy mette in palio un montepremi importante. Già al primo turno i giocatori portano a casa 24.500 euro e 10 punti, un bottino che cresce sensibilmente al secondo turno, dove si sale a 44.220 euro e 50 punti. Arrivare agli ottavi di finale significa per i tennisti incassare 82.465 euro e aggiungere 100 punti al ranking. Ai quarti di finale il bottino raddoppia, toccando 154.170 euro e 200 punti. Da lì in avanti si entra nel territorio dei big: una semifinale vale 282.650 euro e 400 punti, la finale mette in palio 516.925 euro e 650 punti, mentre chi alza il trofeo porta via un bottino di 946.610 euro e il massimo dei 1.000 punti ATP.

1º turno: €24.500 – 10 punti

2º turno: €44.220 – 50 punti

Ottavi di finale: €82.465 – 100 punti

Quarti di finale: €154.170 – 200 punti

Semifinale: €282.650 – 400 punti

Finale: €516.925 – 650 punti

Campione: €946.610 – 1.000 punti

Gli scenari di classifica per Sinner e la corsa al primo posto

Con il trionfo all’ATP 500 di Vienna, Jannik Sinner ha raggiunto quota 10.500 punti nel ranking mondiale, riducendo il margine che lo separa da Carlos Alcaraz a sole 740 lunghezze. Al Masters 1000 di Parigi-Bercy, l’azzurro potrà giocare senza la pressione dei punti: lo scorso anno infatti non aveva preso parte al torneo, quindi non avrà punti da difendere. Dopo l’eliminazione di Carlitos, se Sinner dovesse vincere il titolo sarebbe nuovamente numero uno.