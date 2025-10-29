Jannik Sinner può tornare numero 1: le combinazioni per soffiare il primato a Carlos Alcaraz

Jannik Sinner aveva detto che per lui le possibilità di essere numero 1 alla fine della stagione erano inesistenti. Forse era pretattica, forse no. Fatto sta che adesso lo scenario è totalmente cambiato dopo la sconfitta sorprendente di Alcaraz con Norrie. Sinner può diventare o meglio tornare numero 1 lunedì 3 novembre e può ritornarlo a tutti gli effetti dopo le ATP Finals. Lo scenario è semplice.

Sinner numero 1 della classifica ATP 2025 se…

Carlos Alcaraz ha fatto incetta di trofei e si è presentato a Parigi con 2040 punti di vantaggio su Sinner, con 2500 punti a disposizione (1000 del torneo di Parigi, 1500 per le ATP Finals). La classifica che somma i risultati dell'anno solare, la Race, è quella che tecnicamente conta di più in questo periodo della stagione. Perdendo subito a Parigi, Alcaraz incamera solo 10 punti e sale a quota 11050. Sinner ne ha 9000 tondi, se vincerà in Francia otterrà altri 1000 punti salirà a 10000 spaccati.

Con 1500 punti a disposizione per le ATP Finals. Dunque la possibilità per Jannik di mettere la freccia c'è, anche se non è semplice. Perché Sinner deve sempre vincere, tanto a Parigi quanto a Torino, e Alcaraz non deve vincere più di partite, se non vince tre alle Finals il numero 1 è blindato.

Sinner vince Parigi e le ATP Finals e diventa numero 1 se Alcaraz vince al massimo una o due partite a Torino

Sinner vince Parigi e le ATP Finals ma non diventa numero 1 se Alcaraz vince tre partite a Torino

Sinner perde la finale a Parigi e vince le ATP Finals e Alcaraz non vince nemmeno una partita a Torino

Jannik Sinner può tornare numero 1 della classifica ATP il 3 novembre, ma sarebbe solo una settimana al vertice

La classifica canonica, l'ATP Ranking basata sulle 52 settimane invece include i punti (1500) che Sinner ha conquistato alle ATP Finals dello scorso anno, così come i 200 di Alcaraz. Pertanto la classifica delle 52 settimane vede Sinner a quota 10500, mentre Alcaraz ne ha 11250. Ciò significa che Jannik conquistando per la prima volta il titolo a Parigi sarà numero 1 al mondo, con 11500 punti, lunedì 3 novembre – e chi l'avrebbe detto un mese fa.

Ma il primato durerebbe appena per una settimana, perché poi dovrà scartare i famosi 1500 punti delle Finals 2024 che ridarebbero il 9 novembre, di nuovo, il primato ad Alcaraz. La sostanza è una, al di là di questa settimana al vertice: sarà un gran finale di stagione con Sinner e Alcaraz pronti a duellare fino all'ultimo e con uno Jannik pimpante e pronto a riprendersi il primo posto ATP.