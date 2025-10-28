Alcaraz irriconoscibile, fa 54 errori e perde subito a Parigi: Sinner può tornare numero 1 ATP

Carlos Alcaraz è stato sconfitto al secondo turno del torneo 1000 di Parigi. Lo spagnolo battuto in tre set da Norrie. Il risultato è positivo per Sinner, che ora la chance di riavvicinarsi al numero 1 ATP.

Un Alcaraz irriconoscibile. A Parigi il numero 1 della classifica ATP, che ritornava alle gare dopo il forfait a Shanghai e l'esibizione del Six Kings Slam, è stato sconfitto in tre set da Cameron Norrie. Lo spagnolo non ama giocare indoor e non è stato nemmeno fortunato nel pescare subito Cameron Norrie ma oggi è stato l'ombra di se stesso. 54 errori gratuiti e Sinner ha l'opportunità di riavvicinarsi al numero 1 della classifica ATP.

Alcaraz in difficoltà e la chiacchierata con Ferrero

Lo spagnolo tutto sommato parte bene, commette qualche errorino in avvio, ma poi ottiene il break nel quinto gioco, che riesce a mantenere fino alla fine del primo set, chiuso 6-4. Nel secondo invece la battuta la perde, si scompone, si disunisce, inizia a sbagliare e sbaglia sempre di più, con il britannico che martella e spinge colpo su colpo, il secondo set è suo 6-3. Norrie si prende la pausa, il cosiddetto toilet break.

Nel mentre Alcaraz parla con Ferrero, mentore e coach. I due danno vita a una chiacchierata sorprendente. Ferrero cerca di rassicurarlo: "Vedi cosa stai facendo bene e migliora quello che hai sbagliato". Alcaraz è scoraggiato: "Sto sbagliando tutto". L'ex numero 1 ribatte stupito: "Tutto?".

Norrie elimina Alcaraz nel 1000 di Parigi

Il terzo set inizia con un Alcaraz tremebondo, Norrie risponde colpo su colpo. Carlos è nervoso pure per le condizioni del campo che è davvero lento, lo dice lui stesso polemicamente. Nel quinto gioco annulla due palle break a Norrie. Nel settimo, l'inglese è un pizzico fortunato in un punto, poi sfrutta un paio di errori e torna a palla break. Alcaraz va all'attacco e si concede, break, 4-3.

Carlos ha l'opportunità di rientrare nel game successivo con due breakpoint, il primo lo manca con un errore millimetrico, il secondo se lo annulla da solo Norrie. Errori a raffica, diventano 52, e il punteggio è 5-3. Poco dopo la partita finisce, è 6-4. Alcaraz subito fuori dal 1000 di Parigi.

Sinner ora può tornare numero 1 ATP, ma solo per una settimana

Le classifiche del tennis sono sempre due, che prima delle ATP Finals collimano. Sono identiche. La differenza ora c'è perché ci sono i punti delle scorso anno delle Finals. Per questo motivo se Sinner vincerà il torneo 1000 di Parigi lunedì 3 novembre sarà numero 1 del mondo, ma solo per una settimana. Ma vincendo in Francia metterebbe pressione enorme ad Alcaraz, che ora non può più sbagliare e per difendere il primato di fine anno alle Finals di Torino sarà costretto a vincere almeno tre partite.