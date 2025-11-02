Sinner-Auger Aliassime oggi in finale a Parigi, Jannik per il titolo e il numero uno: orario e dove vederla in TV

Jannik Sinner oggi sfida Felix Auger-Aliassime nella finale del Masters 1000 di Parigi: l’orario d’inizio è fissato alle ore 15. L’azzurro può scavalcare Alcaraz e tornare numero uno del ranking ATP. Ecco quando e dove vedere il match in diretta TV e live streaming.

Oggi Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime si sfidano nella finale del Masters 1000 di Parigi. Il tennista azzurro scende in campo per conquistare il 25° titolo in carriera nel circuito ATP, il quinto Masters 1000, e tornare numero uno del mondo scavalcando in classifica Alcaraz. L'orario d'inizio di Sinner-Auger Aliassime è fissato alle ore 15. Non ci sarà la diretta in chiaro, l'incontro tra l'italiano e il canadese si può vedere in diretta TV e streaming soltanto su Sky e NOW.

Dopo aver eliminato Bergs, Cerundolo, Shelton e Zverev il 24enne di San Candido dovrà vedersela con l'attuale numero otto del mondo (in lotta con Musetti per l'ultimo posto alle ATP Finals di Torino) che ha affrontato già in quattro occasioni. Questa volta però in palio ci sarà molto di più per Jannik Sinner: oltre alla possibilità di centrare il primo trionfo in carriera nel torneo parigino, ottenere la vittoria consecutiva numero 26 sul cemento indoor, un successo gli consentirebbe di tornare al primo posto della classifica mondiale (che diventa realtà solo nel caso alzasse il trofeo), sfruttando al massimo la clamorosa eliminazione di Alcaraz nel secondo turno.

Sinner-Auger Aliassime orario TV e dove vedere la finale del torneo di Parigi

La finale tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime è dunque l'unico incontro del programma odierno dell'impianto indoor della Defense Arena. L'incontro avrà inizio alle 15. Solo gli abbonati a Sky potranno vedere in diretta TV la partita di oggi Sinner-Auger Aliassime: il match è trasmesso sui canali Sky Sport Tennis (canale 203 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201). Esclusiva per abbonati anche il live streaming della finale del Masters 1000 di Parigi disponibile soltanto su Sky Go oppure, previa sottoscrizione del ‘Pass Sport', su NOW. Non è prevista invece la trasmissione in chiaro della sfida tra l'italiano e il canadese, nemmeno in differita.

I precedenti tra Sinner e Auger-Aliassime

Quella di oggi a Parigi sarà la quinta sfida tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime anche se in realtà sarebbe potuta essere la sesta (a Madrid 2024 l'italiano fu costretto al ritiro per infortunio prima di scendere in campo). Il bilancio dei precedenti ad oggi è in parità con il canadese che ha vinto le prime due sfide (risalenti entrambe al 2022) mentre l'altoatesino si è imposto nelle ultime due occasioni in cui si sono trovati di fronte da avversari (a Cincinnati e agli Us Open di quest'anno).

Oggi Sinner può scavalcare Alcaraz e tornare numero uno nel ranking ATP

La finale di oggi contro Felix Auger Aliassime, rappresenta l'ultimo ostacolo tra Jannik Sinner e il ritorno in vetta al ranking ATP. La precoce eliminazione di Alcaraz a Parigi ha infatti dato la chance all'altoatesino di scavalcarlo in classifica ma ad un'unica condizione, vale a dire che conquisti il titolo del Masters 1000 parigino. Oggi dunque il tennista italiano può mettere un pizzico di apprensione sul rivale spagnolo in vista delle Finals di Torino dove Sinner, qualora vincesse oggi, arriverebbe con 250 punti di vantaggio su Alcaraz ma con quest'ultimo che a Torino avrà soli 200 punti da difendere dell'edizione 2024 contro i 1500 punti decurtati all'azzurro che invece l'ha vinta.