Cobolli-Auger Aliassime oggi nei quarti al Roland Garros, quando si gioca e dove vederla in TV e streaming

Flavio Cobolli affronterà Felix Auger-Aliassime nei quarti del Roland Garros. La partita si disputerà oggi sullo Chatrier non prima delle 15. Diretta TV su Eurosport.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Flavio Cobolli oggi al Roland Garros gioca una delle partite più importanti della sua carriera. Per la seconda volta l'italiano vivrà una partita dei quarti di finale in un torneo del Grande Slam. Questa con il canadese Felix Auger-Aliassime, in programma come terza sul Philippe Chatrier in questo mercoledì 3 giugno, potrebbe aprirgli le porte per la semifinale del torneo. Una partita d'alta classifica tra il numero 14 e il numero 6 ATP. Il canadese ha una classifica migliore ma ha perso entrambi i confronti diretti ed è meno forte di Cobolli sulla terra rossa. Chi vince in semifinale venerdì sfiderà Berrettini o Arnaldi. Il sogno è un derby italiano. Diretta TV e streaming su Eurosport, DAZN, Prime Video, Timvision, Discovery+, HBO Max.

Orario e dove vedere Cobolli-Auger Aliassime oggi in TV e streaming

La partita dei quarti di Flavio Cobolli non si potrà seguire in TV in chiaro. L'incontro che vede il numero 14 al mondo contro il tennista canadese sarà il terzo sul Philippe Chatrier, dopo le sfide femminili Kalinsakya-Chwalinska e Sabalenka-Shnaider. Poi non prima delle 15 di questo mercoledì 3 giugno sullo Chatrier sarà la volta di Auger-Aliassime e Cobolli. Diretta esclusiva su Eurosport. L'incontro sarà visibile anche dagli abbonati di DAZN, Tim Vision, Prime Video Channels, Discovery+ e HBO Max. Sarà così sia in TV che in streaming.

I precedenti tra Cobolli e Auger-Aliassime

Si sono affrontati già due volte ed ha sempre vinto il giocatore romano, che è dunque avanti 2-0. Risultati indicativi e non poco. Perché Cobolli ha vinto nel 2024, quando era meno forte di adesso, e lo ha fatto sul cemento, una delle superfici preferite del canadese. Il primo successo lo ha ottenuto ad Acapulco, nel torneo ATP 500, vinse 2-6 6-3 6-2. Poi qualche mese all'Open del Canada, a casa di Auger-Aliassime, Cobolli si impose con il punteggio di 6-3 6-2.

Il prossimo avversario di Flavio Cobolli al Roland Garros: il tabellone

Il Roland Garros privo di Sinner e Alcaraz offre una grande chance a tantissimi tennisti. Ora ne sono rimasti in gara sei. Tra questi tre giocatori italiani che hanno la possibilità di sfidarsi tra loro in semifinale e blindare la finale per il Tricolore. Se vincerà contro Auger-Aliassime il romano Flavio Cobolli affronterà il vincente dell'ultimo quarto di finale quello che disputeranno Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi.