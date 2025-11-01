Sinner-Zverev in diretta a Parigi: Jannik può tornare numero 1 dopo il ko di Alcaraz

Dopo aver eliminato Bergs, Cerundolo e Shelton, sulla strada di Jannik Sinner verso la finale di Parigi c'è il tedesco Alexander Zverev, reduce dal successo conquistato dopo una lunga lotta su Medvedev. Inizio del match previsto per le 17:00, diretta TV e streaming in esclusiva su Sky.
Sinner di nuovo n.1 al mondo in caso di successo a Parigi
Sinner, fresco di titolo ad ATP Vienna battendo proprio Zverev – avversario di giornata – in finale), se passa oggi e poi in finale se vince il Paris Masters balzerà al numero 1 dal 3 novembre, per la prima volta da dopo gli US Open. Tornerebbe in cima al ranking mondiale per almeno una settimana, prima di vedere quale sarà il verdetto delle Finals.
Alcaraz, clamoroso KO al Rolex Paris Masters 2025
La sconfitta subita da Carlos Alcaraz contro Cameron Norrie al secondo turno del Rolex Paris Masters 2025, lo scorso 28 ottobre ha rappresentato la peggiore prestazione stagionale dello spagnolo. Che potrebbe perdere anche la posizione da n.1 al mondo, messa in bilico da questo risultato a sorpresa. Alcaraz arrivava con una striscia vincente di 17 match nei Masters 1000 e dalla finale vinta contro Sinner agli US Open: ha però ceduto 6-4, 6-3.
Dove vedere Sinner contro Zverev oggi all'esordio al Masters 1000 di Parigi
La semifinale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev andrà in scena sul Court Central dopo la prima semifinale che ha messo di fronte Felix Auger-Aliassime e Alexander Bublik. Solo gli abbonati a Sky potranno vedere in diretta TV la partita di oggi tra Sinner e Zverev: l'emittente la trasmetterà infatti sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport Tennis (canale 203).