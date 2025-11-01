Sinner-Zverev in diretta a Parigi: Jannik può tornare numero 1 dopo il ko di Alcaraz

La semifinale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev andrà in scena sul Court Central dopo la prima semifinale che ha messo di fronte Felix Auger-Aliassime e Alexander Bublik. Solo gli abbonati a Sky potranno vedere in diretta TV la partita di oggi tra Sinner e Zverev: l'emittente la trasmetterà infatti sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport Tennis (canale 203).