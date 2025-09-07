Tennis
Quanto guadagna Sinner se vince gli US Open contro Alcaraz: è il montepremi più alto della storia

Sinner e Alcaraz si affronteranno per la terza volta consecutiva nella finale di una prova del Grande Slam. Sinner e Alcaraz si giocheranno anche un montepremi elevatissimo agli US Open.
A cura di Alessio Morra
Immagine

Sinner e Alcaraz si affronteranno anche nella finale degli US Open, dopo averlo fatto in quelle del Roland Garros e di Wimbledon. Sarà una sorta di bellissima per il 2025. In palio c'è il secondo Slam newyorkese per entrambi. Jannik ha vinto nel 2024, Carlos nel 2022, e pure duemila punti utilissimi per la classifica mondiale. In palio c'è anche il numero 1, ma anche una montagna di soldi. Perché il montepremi di questa edizione degli US Open è il più alto di sempre nella storia del tennis. Chi vincerà otterrà 5 milioni di dollari, che al cambio fanno oltre 4,3 milioni di euro.

Il montepremi di US Open 2025

Lo scorso agosto è stato annunciato che il montepremi complessivi degli US Open sarebbe stato di oltre 90 milioni di dollari. Record assoluto. Ovviamente il montepremi comprende oltre al singolare maschile e femminile, anche il doppio maschile e femminile e il misto vinto da Errani e Vavassori. In ogni caso 5 milioni di dollari andranno al vincente di Sinner-Alcaraz, cioè 4,293,880 euro. Chi perderà invece porterà a casa la metà, due milioni e mezzo di dollari, in euro 2,146,940.

Immagine

Quanto guadagna Sinner agli US Open

Dunque Sinner o porterà a casa 2 milioni e 146 mila euro, in caso di sconfitta in finale con Alcaraz, o vincendo contro Carlos 5 milioni di dollari che in euro fanno 4 milioni e 293 mila euro. In ogni caso una cifra notevolissima. Il numero 1 della classifica ATP ha vinto di soli premi in questa stagione oltre 9 milioni di euro.

Il prize money di US Open: premi e punti ATP

Oltre a tantissimi soldi in palio ci sono anche 2000 punti, per il vincitore, che valgono tanto per il numero 1 che potrebbe cambiare subito in caso di successo di Alcaraz, che in ogni caso resterà davanti nella Race, la classifica che somma solo i risultati dell'anno solare.

Primo turno: 94.465 euro (10 punti)
Secondo turno:  132.250 (50 punti)
Terzo turno: 203.500 (100 punti)
Ottavi: 343.510 (200 punti)
Quarti: 566.790 (400 punti)
Semifinali: 1.082.055 (800 punti)
Finalista: 2.146.940 (1300 punti)
Vincitore: 2.293.880 (2000 punti)

