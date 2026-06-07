Quanto guadagna Flavio Cobolli se vince il Roland Garros 2026 contro Zverev: montepremi ricchissimo

Cobolli giocherà la finale del Roland Garros domenica con Zverev. In palio un titolo prestigioso, 2000 punti e oltre due milioni di euro.

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Il Roland Garros è il secondo torneo del Grande Slam della stagione. È il grande appuntamento sulla terra rossa. La finale del torneo maschile la disputerà per il secondo anno consecutivo un tennista italiano. Dopo Sinner tocca a Cobolli che affronta in questa domenica 7 giugno Zverev nella finale di Parigi. Sarà il momento più importante della carriera di Cobolli, che a latere potrà badare a 2000 punti in caso di vittoria, fondamentali per la classifica ATP, e un premio in denaro da oltre due milioni e mezzo di euro.

Quanto guadagna il vincitore del Roland Garros

Oltre 61 milioni di euro per il montepremi complessivo del Roland Garros, montepremi da dividere anche con i tornei di doppio e il misto. Per chi vincerà il titolo ci saranno 2 milioni e 800 mila euro, cifra che sarebbe record per ognuno dei due finalisti. Esattamente la metà, 1 milione e 400 mila, per il finalista perdente. Anche per Arnaldi c'è una bella somma, per lui ci sono 750.000 euro, ovviamente tasse escluse.

Il montepremi del Roland Garros: punti e prize money

2000 punti per il vincitore, che pesano tantissimo per chi otterrà il successo al Roland Garros. Quasi tre milioni di euro per chi trionferà. 1300 punti per chi perderà la finale, altrettanto pesanti anche questi punti, che contano nella classifica anche in proiezione ATP Finals. I guadagni sono notevolissimi per ogni turno. Chi ha perso subito ha intascato 87 mila euro, sembra dovendo poi togliere qualcosa per le tasse.