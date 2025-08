US Open con un montepremi da record: è il più alto nella storia del tennis, 5 milioni al vincitore

Gli US Open hanno aumentato il montepremi e hanno creato il prize money più alto della storia del tennis. In palio 90 milioni di euro, 5 milioni esatti per i vincitori del torneo maschile e femminile.

Nel giorno in cui viene reso noto ufficialmente il campo di partecipazioni del Six Kings Slam, il torneo di tennis più ricco di sempre, gli US Open rispondono rendendo noto il montepremi e pubblicandolo sui propri canali ufficiali. L'ultima prova dello Slam 2025 mette in palio il montepremi più alto della storia: 90 milioni di dollari, divisi tra singolare maschile e femminile, tornei di doppio, misto incluso.

Montepremi US Open aumentato del 20 percento

Il montepremi degli US Open nel 2024 era di 75 milioni di dollari ed è aumentato del 20%. Chi vincerà il torneo intascherà 5 milioni di dollari, che al cambio attuale fanno oltre 4 milioni e 300 mila euro. La metà esatta per il finalista. Premi ovviamente identici per il torneo maschile e per quello femminile. 1,260,000 dollari per i semifinalisti. Chi perderà al primo turno porterà a casa 110 mila dollari – che in euro sono 94 mila spaccati.

Guadagni cospicui anche per chi disputerà i tornei di doppio, maschile e femminile, e l'ormai famosissimo torneo di doppio misto che prevede, per due giorni di gare, e incontri brevissimi cifre pazzesche. Chi passa il primo turno e perde al secondo, cioè i quarti, intasca 50 mila dollari (a testa). I vincitori del misto si spartiranno un milione di dollari,in campo anche Sinner e Alcaraz.

I bonus che concedono ai tennisti gli organizzatori degli US Open

Gli US Open, rispetto alle altre prove dello Slam, inoltre ai giocatori fornisce anche un rimborso spese di viaggio, parziale, oltre al servizio gratuito di incordatura di un massimo di cinque racchette per ogni turno. Come tutti gli altri tornei invece offre l'alloggio, ma a differenza di molti tornei riserve due camere dell'hotel ufficiale per ogni tennista.