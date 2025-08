Six Kings Slam con tutte le stelle del tennis: ma su Sinner nella locandina c’è un grave errore

Anche quest'anno si terrà il ricchissimo torneo di esibizione del Six Kings Slam. Un anno fa Sinner vinse il titolo battendo Alcaraz ed aggiudicandosi una montagna di soldi. Gli organizzatori del torneo, che si svolge in Arabia Saudita, per l'edizione 2025 hanno fatto le cose ancora più in grande. Montepremi ulteriormente aumentato e soprattutto ingaggio dei primi sei tennisti della classifica ATP, tolti agli organizzatori dei tornei che si giocano nella settimana tra il 15 e il 18 ottobre. Presenti Alcaraz, Djokovic, Fritz, Draper, Zverev e naturalmente Jannik Sinner. Nella locandina ufficiale del torneo è stato, però, commesso un errore e riguarda proprio il numero 1 del tennis.

L'errore nel poster ufficiale: Sinner è già con 5 Slam vinti

Il poster ufficiale del torneo è bellissimo. Sono raffigurati i sei giocatori invitati all'esibizione. A ognuno di loro è stato attribuito un numero, ovviamente non casuale. Sul volto di Djokovic c'è un 24, che rappresenta il numero dei titoli Slam vinti, su quello di Alcaraz c'è il 5, gli Slam dello spagnolo. Il 5 è presente, però, anche su quello di Sinner. E qui c'è l'errore. Perché Jannik, finora, di titoli del Grande Slam ne ha ottenuti 4. Ovviamente è il favorito per gli US Open, ma il torneo è ancora lontano e va vinto sul campo. L'errore spicca, perché il numero è sbagliato e ciò è piuttosto evidente.

Il montepremi ricchissimo del Six Kings Slam

Lo scorso anno gli organizzatori diedero un bye a Djokovic e Nadal, non badarono alla classifica, ma all'anzianità di servizio. Sinner e Alcaraz riuscirono agevolmente a qualificarsi per la finale, che vinse Jannik in tre set. Quest'anno molto probabilmente i due migliori giocatori saranno collocati già in semifinale, con gli altri quattro a disputare una sorta di spareggio per accedere alle semifinali. Di questo torneo, oltre per la presenza dei migliori tennisti al mondo, se ne parla tanto anche per il montepremi che è da urlo. Nel 2024 per la sola partecipazione era garantito un milione e mezzo di dollari! Sinner che lo vinse portò a casa cinque milioni e mezzo, ora il premio è salito a sei milioni per il vincitore.