La villa da 5 milioni presa in affitto dalla compagna di Neymar per i Mondiali: ci sono 13 camere da letto

La compagna di Neymar, Bruna Biancardi, ha preso in affitto una mega-villa in Florida per seguire i Mondiali del Brasile: costa 5 milioni.

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Neymar ai Mondiali col Brasile accompagnato dalla famiglia: alloggeranno in una villa da 5 milioni. Per seguire da vicino le prodezze del campione del Santos impegnato con la nazionale verdeoro di Ancelotti negli Stati Uniti, la compagna Bruna Biancardi ha preso in affitto una mega-villa da sogno. La nota influencer, che conta milioni di follower sui suoi canali social, ha scelto la zona di Orlando (in Florida) per via delle enormi metrature delle proprietà disponibili rispetto a Miami o New York, e per la vicinanza strategica ai parchi Disney che chiaramente agevolano l'intrattenimento per i bambini.

Il calciatore ha pensato a questa struttura poiché l'abitazione di lusso da lui acquistata a Bal Harbour (Miami Beach) non sarà pronta prima della fine del 2027. Quello in cui alloggerà Bruna Biancardi e la famiglia di Neymar è dunque un immobile da circa 30 milioni di real brasiliani (oltre 5 milioni di euro ndr). Il costo dell'affitto per il periodo del torno è di circa 100.000 euro. Numeri assolutamente stratosferici per una villa che offre davvero tantissimi comfort.

La superficie si estende oltre i 2.000 metri quadrati distribuiti su 3 piani. La villa possiede 13 camere da letto (alcune delle quali a tema) e 15 bagni, e può ospitare comodamente fino a 32 persone contemporaneamente. Secondo quanto riferisce la CNN Brasil al suo interno c'è anche una sorta di Parco Giochi. Un'area svago a disposizione degli ospiti davvero notevole con servizi degni di un resort privato. Al suo interno infatti si può trovare una pista da bowling privata dotata di scarpe e palle professionali e completata da un'area bar interna per gli ospiti in attesa.

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Ma non è tutto, c'è anche una sala proiezioni interna con poltrone ultra-comfort con biliardo, calciobalilla e persino un simulatore di golf indoor a completare il tutto. Oltre dunque al parco a tema dedicato a bambini, la casa è fornita anche di una cucina enorme in open-space con un'isola centrale gigantesca ed elettrodomestici di ultimissima generazione. All'esterno chiaramente non poteva mancare una piscina immensa con solarium comprensiva di zona barbecue e non solo. E dunque, mentre Neymar sarà blindato nel ritiro della Selecao per i Mondiali, Bruna si vedrà le partite del Brasile in un'autentica oasi di lusso.