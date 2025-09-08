Alcaraz imbarazzato quando gli consegnano il ricco assegno della vittoria: quanto ha guadagnato

Sfrontato in campo, come tutti i grandi campioni, Carlos Alcaraz ha mostrato tutto il suo imbarazzo quando ha scoperto di aver vinto una cifra pazzesca, quella destinata al campione degli US Open.

Carlos Alcaraz è nuovamente il campione degli US Open. Jannik Sinner è stato sconfitto in 4 set in una finale che ha visto lo spagnolo spadroneggiare. Alcaraz torna con questo successo anche il numero 1 del tennis. Questo successo gli vale anche tantissimo a livello economico. Cinque milioni di dollari per il vincitore, in euro 4,3 milioni. Il momento in cui gli viene consegnato l'assegno è stato particolare, perché si è visto un Alcaraz totalmente imbarazzato.

Alcaraz guadagna cinque milioni di dollari con il titolo degli US Open

Quando è in campo Alcaraz sembra non aver paura di niente, probabilmente non l'avrebbe nemmeno se sfidasse il demonio. Contro Sinner a New York è stato pressoché perfetto. Smargiasso in campo e anche quando esulta, alcuni gesti i tifosi di Jannik non li amano particolarmente, fuori dal campo invece il nuovo numero 1 del tennis ha mostrato grande imbarazzo quando al momento della premiazione gli è stato dato l'assegno del vincitore, assegno speciale perché quest'anno gli US Open hanno messo in palio il montepremi più alto di sempre nella storia del tennis.

Un assegno pesantissimo, da cinque milioni di dollari. Quando ha sentito quella cifra ha fatto una smorfia Alcaraz, che di milioni ne ha già guadagnati a decine nella sua carriera. Cinque milioni di dollari, che sono in euro 4,3 milioni, ai quali comunque verrò sottratta la cifra relativa alla tassazione.

Secondo titolo agli US Open per Alcaraz, di nuovo numero 1 del tennis

The Winner Take it All, citare gli ABBA è doveroso in questo caso. Perché Alcaraz, oltre alla grossa cifra del montepremi, vincendo gli US Open conquista il sesto titolo Slam della carriera – tanti quanti Edberg e Becker. Lo ha vinto a 22 anni, meglio di lui a quest'età solo Bjorn Borg, e torna pure al vertice della classifica mondiale. Alcaraz infatti da lunedì soffia a Sinner il numero 1 della classifica ATP.