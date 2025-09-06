Quando gioca Sinner contro Alcaraz in finale agli US Open 2025 e su quale canale TV si vedrà in chiaro

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2025 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anche la finale degli US Open 2025, dopo Roland Garros e Wimbledon, avrà come protagonisti Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il numero 1 della classifica ATP ci arriva con due soli set persi, entrambi contro giocatori canadesi, Shapovalov e Auger-Aliassime. Mentre lo spagnolo non ha perso nemmeno un set e in semifinale ha battuto Novak Djokovic. L'incontro si giocherà domenica 7 settembre alle 20 ora italiana, con diretta TV in chiaro su SuperTennis e per gli abbonati Sky. Sugli spalti ci sarà pure il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. I precedenti tra Sinner e Alcaraz sono 14, con lo spagnolo avanti 9 a 5.

Quando e a che ora si gioca la finale Sinner-Alcaraz agli US Open, data e orario

La finale degli US Open 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si giocherà domenica 7 settembre, con inizio fissato alle 20 ora italiana, le 14 a New York. Il teatro dell'incontro sarà come sempre l’Arthur Ashe Stadium, l’impianto tennistico con la maggiore capienza al mondo (quasi 24 mila posti). Il calendario degli US Open prevede tradizionalmente che la finale maschile si giochi di pomeriggio negli Stati Uniti, in orario più comodo per gli appassionati europei, così da favorire la visione dell'evento in TV su scala globale. Per i tifosi italiani di Sinner significa poter assistere alla partita in prima serata, a differenza di quanto accaduto negli ultimi tre turni contro Bublik, Musetti e Auger-Aliassime.

Dove vedere in TV e streaming la finale tra Sinner e Alcaraz agli US Open 2025

La partita sarà visibile in chiaro su SuperTennis (canale 64), la piattaforma della Federazione Italiana Tennis e Padel che detiene i diritti TV degli US Open per l'Italia. Il commento sarà affidato a Lorenzo Fares e Vincenzo Santopadre. La diretta sarà trasmessa anche da Sky Sport, per tutti gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), con telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Per chi preferisce lo streaming, le opzioni non mancano: l’incontro sarà disponibile gratuitamente su SuperTenniX, la piattaforma online di SuperTennis, mentre i clienti Sky potranno seguirlo tramite Sky Go. L'evento sarà disponibile anche su NOW, accessibile per tutti gli abbonati da smartphone, tablet, computer e smart TV.