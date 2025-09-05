Alcaraz in finale agli US Open, Djokovic gli tiene testa finché può: applausi per entrambi

Carlos Alcaraz batte in tre set Novak Djokovic e vola in finale agli US Open, dove aspetta uno tra Sinner e Auger-Aliassime.

Applausi per il vincitore Alcaraz, ma anche per lo sconfitto Djokovic. Carlos si è preso la finale degli US Open battendo in tre set (6-4, 7-6, 6-2) un Nole che a 38 anni è riuscito a creargli non pochi problemi, in un match intenso e anche spettacolare. Due set di alto livello e un terzo senza storia, con il divario aumentato a dismisura. Ora Alcaraz aspetta il vincente di Sinner-Auger Aliassime.

Djokovic parte male, Alcaraz ne approfitta

La partita di Djokovic non è iniziata nel migliore dei modi, con un break subito al primo game che si è poi rivelato pesantissimo. Purtroppo per lui, Alcaraz ha concesso pochissimo nei propri turni di servizio. Nole ha provato a tenere testa al giovane avversario, commettendo però qualche errore di troppo nel tentativo di rischiare. Una strategia necessaria per provare a mettergli pressione.

Nole cresce alla distanza, Alcaraz rimonta e vince il tie-break

Un atteggiamento che nel secondo parziale si è rivelato proficuo, visto che Djokovic è scappato subito sul 3-0, approfittando di un blackout in pieno stile “old school” di Alcaraz. La partita si è fatta molto avvincente e, dopo la rimonta di Carlitos, Nole è comunque salito in cattedra conquistando anche i punti più spettacolari del match. Al tie-break, però, l’ha spuntata Alcaraz, bravo a non scomporsi di fronte al rendimento del suo avversario, restando sempre arrembante.

Nel terzo set non c'è stata storia, con Djokovic che ha un po' staccato, anche per qualche problema di natura fisica alla parte alta della schiena. Saluto cordiale tra i due, e applausi a scena aperta anche per un generoso Nole.

Le parole di Alcaraz dopo la vittoria su Djokovic

Alcaraz nel post gara, ha parlato così del confronto: "È una sensazione fantastica. Ancora una volta la finale qui agli US Open… È incredibile. Significa molto per me. Non è stato il miglior livello del torneo per me, ma ho mantenuto un buon livello dall'inizio all'ultimo punto. Ho servito piuttosto bene. Oggi penso che fosse davvero importante. Essere lì. Cercare di giocare una partita molto fisica. Penso di esserci riuscito. In generale ho giocato un tennis davvero buono. Sono davvero felice di giocare la mia seconda finale qui agli US Open".