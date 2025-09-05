Alcaraz-Djokovic in diretta agli US Open: in palio la finale contro Sinner o Auger-Aliassime

Djokovic ha uno stimolo importante, che è quello di continuare la cavalcata verso quello che sarebbe il 5° US Open della sua carriera, il 25° Slam. Un'impresa tutt'altro che semplice visto che dovrà battere prima Alcaraz e poi uno tra Sinner, ampiamente favorito, e Auger-Aliassime. Anche Carlos però va a caccia di un titolo che sarebbe il secondo a New York. Grandi motivazioni in campo