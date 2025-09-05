Alcaraz-Djokovic in diretta agli US Open: in palio la finale contro Sinner o Auger-Aliassime

Alcaraz-Djokovic è la prima semifinale degli US Open in programma oggi venerdì 5 settembre alle 21 ora italiana. In palio c’è la finale contro il vincente di Sinner-Auger Aliassime che si giocherà non prima dell'1. Alcaraz dopo la vittoria contro Lehecka, affronta per la nona volta in carriera Nole che è in vantaggio 5-3 nei precedenti. Carlos vuole la seconda vittoria dopo il trionfo del 2022, mentre Djokovic va a caccia del quinto successo. Match in diretta TV in chiaro su Supertennis e su Sky. Streaming su Supertennix, Sky GO e NOW.
Djokovic sogna il quinto US Open della sua carriera, Alcaraz vuole il bis
Djokovic ha uno stimolo importante, che è quello di continuare la cavalcata verso quello che sarebbe il 5° US Open della sua carriera, il 25° Slam. Un'impresa tutt'altro che semplice visto che dovrà battere prima Alcaraz e poi uno tra Sinner, ampiamente favorito, e Auger-Aliassime. Anche Carlos però va a caccia di un titolo che sarebbe il secondo a New York. Grandi motivazioni in campo
Dove vedere Alcaraz-Djokovic in tv oggi agli US Open
La sfida tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic agli US Open sarà visibile anche in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre). La prestigiosa semifinale di Flushing Meadows verrà trasmessa inoltre su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Tennis (canale 203). Per gli abbonati, sarà disponibile la diretta in streaming su Sky Go, NOW e sulla piattaforma SuperTenniX (gratuita per i tesserati FITP). La visione in streaming sarà garantita anche sul sito ufficiale di SuperTennis.