Alcaraz-Djokovic oggi agli US Open, quando gioca: orario e dove vederla in TV e streaming

Alcaraz-Djokovic è l’attesissima semifinale degli US Open: tutto quello che c’è da sapere su orario e diretta TV.

Sinner-Auger-Aliassime è ovviamente la semifinale più attesa degli US Open 2025 per tutti gli italiani. Ma a livello globale l'attenzione massima è senz'altro maggiore per l'incontro tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, due ex numeri uno del mondo, che apriranno il programma sul campo centrale alle ore 21. Una sfida di lusso, un confronto generazionale, che vede Alcaraz favorito, ma Djokovic si è imposto negli ultimi due confronti diretti, l'ultimo vinto lo scorso gennaio.

A che ora gioca oggi Alcaraz contro Djokovic agli US Open, orario e programma

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic apriranno il programma oggi venerdì 5 settembre agli US Open, l'incontro inizia alle ore 21. L'orario non slitterà, a seguire Sinner e Auger-Aliassime. Giocando la prima partita di giornata il vincente di Alcaraz-Djokovic avrà un piccolo vantaggio su quello della seconda, si immagina Jannik, perché avrà un recupero maggiore.

Alcaraz-Djokovic, dove vederla oggi in TV e in streaming in chiaro

La partita tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic degli US Open si potrà seguire anche in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre. La semifinale nobile di Flushing Meadows si potrà vedere anche su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Diretta streaming per abbonati con Sky Go, NOW e sulla piattaforma SuperTenniX (gratuita per i tesserati FITP). Streaming pure sul sito ufficiale di SuperTennis.

I precedenti tra Alcaraz e Djokovic

Otto confronti diretti. Djokovic è in vantaggio 5-3 su Alcaraz, che si è imposto nelle due finali di Wimbledon: quella del 2023, una partita epica, chiusa 6-4 al quinto, e quella del 2024, che fu un piccolo massacro. Poi ha vinto il primo confronto tra i due, semifinali di Madrid 2022. In mezzo i cinque successi di Djokovic. Partite altrettanto epiche come la finale delle Olimpiadi 2024, la finale di Cincinnati 2023, due semifinali del Roland Garros e l'ultima sfida: il quarto di finale degli Australian Open.