Djokovic leggendario! Oro alle Olimpiadi dopo una finale epica con Alcaraz, poi piange a dirotto Djokovic batte 7-6 7-6 Alcaraz nella finale e vince la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Djokovic conquista l’unico titolo che gli mancava. Argento per lo spagnolo, bronzo per Musetti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Novak Djokovic ha vinto il torneo olimpico di tennis delle Olimpiadi 2024. Al termine di una partita spettacolare ha sconfitto in finale Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6 7-6. Oro per Djokovic, argento ad Alcaraz e bronzo per Musetti. Il tennista serbo ha conquistato l'unico titolo che gli mancava e dopo aver chiuso il match è scoppiato a piangere ed ha pianto a lungo, pure quando ha scalato gli spalti per festeggiare con famiglia e staff.

Djokovic-Alcaraz è stata una finale olimpica spettacolare

Una finale bellissima. É durata un'eternità, ed era prevedibile, con due giocatori che sono stati quasi perfetti. Errori davvero pochi. Colpi spettacolari a raffica. Djokovic e Alcaraz hanno servito come fossero sull'erba: nessun break nel primo e nel secondo set. Nel primo è lo spagnolo ad avere il maggior numero di occasioni, addirittura cinque le palle break sul 4-4, ma Djokovic è stato perfetto, ha distillato al meglio ogni singola goccia di energia e le ha cancellate tutte. Al tie-break, dopo il cambio di campo, si è rotto l'equilibrio, mini-break per il serbo che poi si invola e chiude 7-3.

Novak vince due tie-break ed è oro a Parigi 2024

Nel secondo set è Djokovic ad avere più chance, essendo anche forte del vantaggio. Alcaraz si cava d'impaccio bene, sempre. Novak concede poco o nulla. Gli spettatori tifano per entrambi, perché desiderano che questa partita spettacolare non finisca. Djokovic si infuria con il suo arbitro. Carlos dà esempio della sua sportività sul finire della seconda partita, di nuovo 6-6 e altro tie-break.

Djokovic festeggia con la famiglia ed è in lacrime

Con un diritto ai limiti dell'impossibile il serbo fa subito il mini-break, poi vince un punto infinito ed è 2-0. Alcaraz ha un impeto ed è 2-2. Ma Djokovic si mette la medaglia d'oro al collo quando vince un punto, un altro, ai limiti dell'impossibile. Da quel momento in poi è un assolo. Finisce 7-2. Alcaraz lo abbraccia con sportività. Djokovic piange, lacrime di gioia, è la somma di una carriera intera: ora ha vinto tutto. Lacrime che durano a lungo. Straordinario Novak, che ha vinto anche la medaglia d'oro delle Olimpiadi.