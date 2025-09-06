Sinner vince una battaglia con Auger-Aliassime e vola in finale agli US Open: sfiderà ancora Alcaraz

Jannik Sinner soffrendo batte Auger-Aliassime e si qualifica per la finae degli US Open. Sinner che durante l’incontro ha accusato un problema fisico affronterà domenica Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner è in finale agli US Open. Il numero 1 della classifica ATP ha sconfitto in quattro set un ottimo Auger-Aliassime, arresosi dopo 3h21′. Sinner, che si è imposto con il punteggio di 6-1 3-6 6-3 6-4, raggiunge la quinta finale Slam consecutiva e domenica 7 settembre affronterà naturalmente Carlos Alcaraz, che ha sconfitto Djokovic. Sinner nel corso della semifinale ha patito un problema fisico, pare agli addominali, che lo ha costretto a un trattamento del fisioterapista.

Jannik parte bene ed è subito 6-1

Sinner e Auger-Aliassime scendono in campo con un po' di ritardo. Quando si parte sembra assistere quasi totalmente alla ripetizione della sfida di Cincinnati, vinta 6-0 6-2 da Jannik. Il canadese è in difficoltà su tutti i fronti, ma è più aggressivo, attacca, ci prova, cerca soluzioni. Sinner è implacabile, lo neutralizza vincendo 6-1 il primo set, che però dura 43 minuti. Tanti per sette game.

Auger-Aliassime vince il secondo set

Nel secondo set la storia è diversa. Auger-Aliassime innanzitutto serve molto bene. Sinner con bravura gli annulla tre palle break. Ma nell'ottavo gioco il break arriva, il canadese concretizza la chance e dopo un'ora e ventitré la partita è in parità. 6-3 Auger-Aliassime. Set meritato dal venticinquenne alla seconda semifinale Slam della carriera, che ha giocato in modo aggressivo e preciso.

Sinner trattato dal fisioterapista

Chiuso il set Sinner esce dal campo per farsi trattare dal fisioterapista per un problema fisico. Alla ripresa qualche segnale incoraggiante c'è. Jannik va a sprazzi. Serve a volte lentamente, poi piazza un ace, e un altro e un altro. L'espressione del volto, però, è tiratissima, sintomo che qualcosa che non va ci sia. Mentre Auger-Aliassime sembra perdere un po' di brio, così come il pubblico che era apertamente dalla sua parte. Improvvisamente c'è il break in favore dell'italiano che si porta sul 4-2 e sfrutta anche una serie di errori del rivale.

Poi cambia marcia vince il terzo set

Pure Auger-Aliassime va ai box, ma non per un MTO. Quando si riparte il canadese sembra più pimpante, ma non quello del secondo set. Pian piano il livello si rialza per entrambi. Il quarto game dura più di dieci minuti, un paio di magie, da una parte e dall'altra. Auger-Aliassime manca tre palle break, una con un errore pesantissimo.

E vola in finale degli US Open, contro Alcaraz

Il break lo fa Sinner che alla prima occasione strappa il servizio all'avversario, forse ancora tramortito dalle occasioni mancate che potevano dargli grosse speranze almeno di quinto set. Jannik tiene il servizio, ma manca poi un paio di palle break. Poco male. Perché il traguardo si avvicina lo stesso. Auger-Aliassime fa un paio di magie, giocatore spettacolare che da questo torneo esce trasformato e con tanti applausi. Sinner chiude l'opera e si qualifica per la finale con Alcaraz, partita che si giocherà domenica 7 settembre, alla presenza pure del Presidente americano Trump.