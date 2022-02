Quanto guadagna Matteo Berrettini tra tornei di tennis e sponsor: oltre 9 milioni vinti in carriera Matteo Berrettini è il miglior tennista italiano, il numero 6 della classifica ATP, in carriera ha già superato i 9 milioni di euro di soli premi.

A cura di Alessio Morra

Salito al numero 6 della classifica ATP Matteo Berrettini è uno dei tennisti più forti al mondo ed è anche uno dei più popolari. Ha carattere, gioca bene ed è un grande sportivo, come ha dimostrato anche dopo aver perso la semifinale degli Australian Open con Rafa Nadal, e per questo l'azzurro ha tifosi in tutto il mondo, non solo in Italia. Il futuro è suo e gli appassionati italiani grazie a Berrettini possono sognare davvero il successo in uno Slam, che manca dal 1976 quando Adriano Panatta trionfò al Roland Garros. Berrettini, che è diventato già il primo italiano a disputare almeno i quarti di finale in tutte le prove del Grande Slam, a venticinque anni sfiora già i 10 milioni di euro di guadagni.

Matteo Berrettini ha guadagnato oltre 9 milioni in carriera nei tornei di tennis

Il 2019 è stato l'anno in cui il mondo del tennis ha scoperto Berrettini, il 2021 è stato l'anno della consacrazione. Matteo lo scorso 11 luglio ha disputato la finale a Wimbledon, prima di lui nessun giocatore italiano ci era riuscito. Vincendo decine di partite il giocatore romano ha incrementato e non di poco i suoi guadagni, che ora ammontano a oltre 9 milioni di euro. Questa è la cifra, però, relativa solo ai premi vinti dai tornei ATP e dalle prove del Grande Slam. Nel 2021, grazie soprattutto alle finali giocate a Wimbledon e al 1000 di Madrid e ai quarti di finale disputati al Roland Garros e agli US Open, ha portato a casa oltre 3 milioni di euro, per la precisione 3.201.128 euro. La passata stagione è stata eccellente per Berrettini, che è tornato stabilmente tra i primi otto e vincendo nel complesso 41 partite e conquistando il prestigioso torneo del Queen's. Ma anche il 2022 è iniziato in modo splendido. Perché l'italiano ha disputato le semifinali degli Australian Open, raggiunte dopo aver vinto due maratone con Alcaraz e Monfils. Berrettini ha perso poi da Nadal, vincitore del torneo, e disputando le semifinali ha guadagnato 700.000 euro.

Gli sponsor di Berrettini: il tennista è ambassador di Hugo Boss e Asics

Quando è sceso in campo il 2 gennaio contro De Minaur nella ATP Cup Matteo Berrettini ha mostrato di avere un nuovo sponsor tecnico. Legato alla Lotto fino allo scorso anno, il tennista italiano ora è sponsorizzato da Hugo Boss, un marchio storico che è sempre stato legato allo sport (per anni è stato partner della McLaren in F1) ma che mai fino a Berrettini aveva deciso di puntare su un tennista. Hugo Boss però fornisce quello che una volta era definito il completino, ma non le scarpe a Berrettini che indossa le Asics, che quindi sono sponsor tecnico in abbinato. Matteo inoltre ha un ulteriore sponsor, la Red Bull, il marchio si nota su una manica della maglietta. E come tutti i tennisti di grido l'italiano ha anche un contratto di sponsorizzazione con chi gli fornisce le racchette e cioè la Head.