L’Italia avrà un nuovo torneo di tennis sull’erba dal 2028: si giocherà al nord a metà giugno

Il tennis italiano vive un momento magico. Se Jannik Sinner e i suoi colleghi stanno dando eccezionale lustro ai colori azzurri, arrivano ulteriori buone notizie per tutto il movimento. Il nostro Paese oltre ad ospitare le Finals di Coppa Davis, le ATP Finals e ovviamente gli Internazionali di Roma sarà la sede anche di un altro prestigioso torneo. La Federazione Italiana Tennis e Padel ha infatti annunciato che dal 2028 organizzerà un nuovo prestigioso appuntamento valido per il circuito maggiore maschile.

Nuovo torneo di tennis in Italia sull'erba, l'annuncio ufficiale

Per la prima volta nella sua storia, l'Italia ospiterà un torneo ATP sull'erba, una superficie che finora è stata inedita, vista la prevalenza di manifestazioni su terra battuta e cemento. Questo perché la FITP ha acquisito la licenza dell'ATP 250 di Bruxelles e dunque a giugno, potrà dare inizio alla stagione europea sull'erba. Un evento importante per i giocatori che dunque potranno prendere confidenza con la nuova superficie dopo aver chiuso il periodo sulla terra battuta.

Le parole di Binaghi orgoglioso per lo sport azzurro

In occasione della presentazione degli Internazionali di Roma, il presidente federale Binaghi ha spiegato: "Siamo estremamente orgogliosi di aver portato in Italia un torneo di questa importanza. È un passo concreto nello sviluppo del nostro movimento e nella volontà di offrire ai tifosi eventi sempre più prestigiosi e diversificati. L’erba rappresenta una sfida affascinante e altamente formativa, che arricchisce il percorso tecnico dei nostri giocatori e rende l’offerta italiana ancora più completa e competitiva a livello internazionale”.

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Dove si giocherà il nuovo torneo di tennis sull'erba in Italia

Lo stesso Binaghi ha voluto offrire alcuni indizi sulla possibile sede di questo nuovo torneo italiano dichiarando: "Si disputerà nella seconda settimana di giugno nel nord Italia. Per noi è una grossa opportunità di crescita". La possibile location? Nei mesi scorsi si è parlato di Milano come città designata e infatti la FITP a quanto pare avrebbe avviato anche colloqui con l'amministrazione comunale meneghina per individuare le aree idonee. Già in passato il capoluogo lombardo aveva ospitato un torneo indoor di livello internazionale. Il sogno è quello in futuro di far diventare poi questo ATP 250 un 500, per un upgrade di prestigio.

Il sogno del quinto Slam a Roma

Il presidente FITP non vuole lasciare nulla di intentato e infatti proverà fino in fondo a portare a Roma il quinto Slam. Un'idea suggestiva e ambiziosa ma non campata in aria: "Il quinto Slam a Roma? Come dirigente vivo per questo e vivrò fino all'ultimo giorno della mia esperienza con la speranza di fare questa impresa. Sto terminando di risolvere con il Governo alcune problematiche riguardo altre manifestazioni e, come ho già detto, vorrei affrontare il prima possibile lo studio di fattibilità di un'operazione del genere e di quella che sarebbe in in campo sportivo l'iniziativa più profittevole per lo Stato. Le tenterò tutte".