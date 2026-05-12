Sinner-Pellegrino oggi all’ATP Roma, a che ora si gioca: dove vedere il derby italiano in TV in chiaro

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Jannik Sinner sarà anche oggi protagonista agli Internazionali d'Italia, l'unico torneo 1000 che ancora non ha vinto. Il numero 1 della classifica mondiale affronterà oggi sul campo centrale Andrea Pellegrino, numero 155 della classifica ATP. A Roma l'incontro non partirà prima delle ore 15. L'orario però potrebbe variare. Perché alle 11 si parte con Musetti e Ruud e si prosegue con la sfida femminile tra Cirstea e Ostapenko. Diretta TV su Sky e in chiaro su TV8. Se Sinner vincerà giovedì affronterà Rublev o Davidovich Fokina.

Quella di oggi sarà una giornata ricchissima al Foro Italico, dove si siputeranno tutte le partite degli ottavi di finale del torneo maschile, più due sfide dei quarti del torneo femminile, in particolare quella tra Coco Gauff e Mirra Andreeva. Sinner è l'attrazione assoluta. Ma saranno in campo anche Musetti, con Ruud, Cobolli, che giocherà il match serale, e Luciano Darderi che affronterà la testa di serie numero 2 Alexander Zverev. Sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis) sarà visibile Sinner-Pellegrino, ma anche su TV8 in chiaro e dunque gratis.

Orario e dove vedere Sinner-Pellegrino in TV e streaming

Un match dietro l'altro per il numero 1 ATP, che però fatica talmente poco che può sopportare una sfida al giorno. In questo martedì 12 maggio Jannik sfida Andrea Pellegrino, numero 155 al mondo. L'orario d'inizio non è definito. Perché c'è il classico non prima delle 15. Ma saranno due gli incontri che precederanno la sfida, quindi se si protrarranno il match degli ottavi inizierà più tardi. Diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. L'incontro sarà visibile anche in chiaro e gratis. Dalle ore 15 partirà la diretta su TV8, canale 8 del digitale terrestre, streaming su tv8.it.

I precedenti tra Sinner e Pellegrino

Due tennisti italiani con due carriere totalmente diverse. Per la prima volta si sfideranno in un incontro ATP, ma tra loro c'è un precedente datato 2019 al torneo future 25 di Santa Margherita di Pula, vinse un giovanissimo Jannik che si impose con il punteggio di 6-1 6-1.

Il prossimo avversario di Sinner nei quarti a Roma: il tabellone

Jannik Sinner domina il tennis e domina ulteriormente il tabellone degli Internazionali, che ha ben poche teste di serie nella parte alta. Se come assai probabile Sinner si imporrà contro Pellegrino tornerà in campo giovedì per affrontare il vincente di un match che promette spettacolo e che vedrà protagonisti il russo Andrey Rublev e il georgiano Basilashvili, ex top 20 ma proveniente dalle qualificazioni.