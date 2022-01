Italia all’Atp Cup di tennis, dove vedere Berrettini e Sinner domenica in TV: gli orari Inizia oggi l’ATP Cup 2022, torneo a squadra che si disputa in Australia. L’Italia è inserita nel Gruppo B e giocherà a Sydney domenica 2 gennaio contro l’Australia. Scenderanno in campo prima Sinner e poi Berrettini.

A cura di Alessio Morra

Inizia oggi l'ATP Cup, la manifestazione a squadra che da tre stagioni apre ufficialmente la stagione del tennis maschile. La ATP Cup si disputa in Australia, dove poi dal 17 gennaio si terranno gli Australian Open, il primo torneo dello Slam della stagione. In campo c'è ovviamente anche l'Italia, che spera di essere grande protagonista come nell'edizione 2021, Berrettini e Fognini trascinarono la squadra azzurra fino alla finale, che vinse poi la Russia che ha poi fatto il bis conquistando anche la Coppa Davis. L'Italia è nel Gruppo B, il più difficile. Perché c'è proprio la Russia, ma anche l'Australia, che gioca in casa e può avere il sostegno del pubblico. Oggi scenderanno in campo Sinner e poi Berrettini.

Atp Cup, dove vedere Italia-Australia in TV: orari e programma delle gare

L'ATP Cup, che inizierà sabato 1 e terminerà domenica 9 gennaio, sarà trasmessa in diretta TV sia da Sky, che la manderà in onda sui canali Sky Sport Uno (201) che Sky Sport Tennis (205), che da SuperTennis, che invece trasmetterà l'evento in diretta in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre. Inoltre sarà possibile vedere in diretta la manifestazione anche in streaming sia tramite Sky Go che Now, ma anche con supertennis.tv e SuperTenniX.

A che ora gioca Sinner-Duckworth e dove vederlo in TV e streaming

Il programma della seconda giornata prevede come incontro principale quello tra l'Italia e l'Australia, che inizierà però dopo la sfida tra Russia e Austria, che dovranno sfidarsi in due singolari e in un doppio. Se il programma non si protrarrà troppo Jannik Sinner e James Duckworth scenderanno in campo domenica 2 gennaio alle 7.30 ora italiana (le 17.30 australien). Alla Ken Rosewall Arena di Sydney toccherà al numero 10 ATP sfidare il numero due australiano Duckworth, che batté l'azzurro nel primo turno del 1000 di Montreal lo scorso agosto. L'incontro sarà mandato in onda da Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e SuperTennis.

Leggi anche Formula 1 2021, gli orari TV e il programma su TV8 e Sky del GP Abu Dhabi a Yas Marina

Dove vedere Berrettini-De Minaur in tv e streaming: l’orario del match

Al termine di Sinner-Duckworth scenderanno in campo sempre a Sydney nello stadio intitolato a uno dei più grandi campioni del tennis australiano, nonché uno dei grandi del tennis, Matteo Berrettini e Alex De Minaur. Per il giocatore romano sarà il ritorno in campo dopo l'infortunio patito alle Finals di Torino. Un buon test quello con l'australiano, giocatore di buon livello, ma non un campione ma che al tempo stesso in casa si esalta. Sempre Sky e SuperTennis manderanno in onda il match, che sarà visibile anche in diretta streaming. Al termine dei due singolari si terrà il match di doppio, che potrebbe essere determinante in caso di uno a uno.