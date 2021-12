Morte di Paolo Calissano, i pm indagano per omicidio colposo La Procura indaga per omicidio colposo, un atto necessario per lo svolgimento dell’autopsia e per far luce sulla morte dell’attore Paolo Calissano.

A cura di Enrico Tata

Omicidio colposo: questa l'ipotesi di reato su cui stanno indagando gli inquirenti in merito alla morte di Paolo Calissano. L'attore è stato trovato morto nella serata di ieri nel suo appartamento alla Balduina a Roma, quartiere a nord della Capitale. L'indagine è stata avviata per permettere l'esecuzione di accertamenti per fare luce sulla vicenda. I pm della procura di Roma hanno già disposto l'autopsia, in programma per oggi al Policlinico Agostino Gemelli. I risultati degli esami autoptici serviranno a chiarire le cause esatte che hanno provocato il decesso dell'attore cinquantaquattrenne.

Non si esclude il gesto volontario

I carabinieri che indagano coordinati dalla Procura al momento non escludono nessuna pista e indagano a 360 gradi per capire se la morte, al momento ipotizzata per un'overdose da psicofarmaci, sia stata involontaria oppure se sia sia trattato di un suicidio. I militari a seguito del rinvenimento del cadavere dopo la richiesta d'intervento arrivata da parte della fidanzata, hanno svolto i primi accertamenti sulla salma ed effettutao un sopralluogo nella casa.

L'ipotesi è un'overdose di psicofarmaci

Ad aver ucciso Calissano sarebbe stato un mix letale di psicofarmaci. I carabinieri ne hanno trovato diverse scatole sul comodino e in altre parti della casa. Farmaci che Calissano assumeva per via della depressione. Lui stesso nelle sue ultime parole al pubblico durante le interviste rilasciate anni fa a Barbara D’Urso a Domenica Live nel 2014 e al Maurizio Costanzo show: “La mia vita senza amore, sono rinato grazie alla mia fidanzata Fabiola Palese e alla scrittura". Calissano era rimasto coinvolto in una vicenda di droga, che lo ha visto condannato a quattro anni di reclusione per aver venduto della cocaina alla ballerina Anna Luia Bandeira, morta per overdose.