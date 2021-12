Italia all’ATP Cup 2022 con Sinner e Berrettini: programma e orari TV delle partite L’ATP Cup 2022 è in programma dall’1 al 9 gennaio a Sidney. L’Italia con Berrettini, Sinner, Sonego, Bolelli, Fognini è inserita nel gruppo B con Russia, Austria e Australia.

L'ATP Cup 2022, torneo internazionale di tennis riservato alle squadre nazionali maschili, si disputerà a gennaio dall'1 al 9 gennaio 2022 in Australia. Tutti gli incontri, a causa delle restrizioni legate al Covid, si disputeranno a Sidney sui campi in cemento della Ken Rosewall Arena e della Qudos Bank Arena. Si tratta della terza edizione del format dopo che le prime due sono state vinte da Serbia e Russia. L'Italia dopo la sconfitta in finale contro la Russia nell'ATP Cup 2020 parteciperà con la squadra formata da Berrettini, Sinner, Sonego, Bolelli e Fognini. Il team azzurro allenato guidato dal capitano Volandri è nel gruppo B insieme a Russia, Austria e Australia ed esordirà il 2 gennaio.

16 le nazionali che parteciperanno alla fase a gironi dell'ATP Cup, divise in 4 gruppi da 4 nazioni ciascuno. Le 4 squadre vincitrici di ogni gruppo si qualificheranno per le semifinali ad eliminazione diretta. Le vincenti poi si affronteranno nella finale. All'ATP Cup 2021, non parteciperanno diversi big del tennis come il lungodegente Federer, assente come la sua Svizzera, Nadal risultato positivo al Covid, il russo Rublev, il canadese Shapovalov che difficilmente riusciranno a negativizzarsi in tempo e infine il numero uno al mondo Djokovic e l'austriaco Thiem. Il torneo si potrà vedere in TV in chiaro su Supertennis, sui canali Sky e in streaming su Now Tv e Sky Go con i match in orario dopo la mezzanotte italiana e non prima delle 7.30 a causa del fuso orario.

Sinner e Berrettini tra i convocati per la ATP Cup 2022

A rappresentare l'Italia nell'ATP Cup 2022 ci saranno i 4 migliori tennisti nel ranking, ovvero il numero 1 azzurro Matteo Berrettini (7°) che tornerà a giocare dopo il ritiro per infortunio rimediato nelle ATP Finals, Jannik Sinner (10° giocatore ATP), Lorenzo Sonego (27) e Fabio Fognini (37). A completare la squadra azzurra, l'esperto Simone Bolelli, convocato soprattutto per le sue doti da doppista (25° giocatore al mondo in questa specialità).

I gironi della ATP Cup 2022: l'Italia nel gruppo B

Sono 4 i gruppi della ATP Cup 2022. L'Italia è stata inserita nel girone B con Russia, Austria e Australia. Sorteggio non semplicissimo per gli azzurri che se la vedranno contro i campioni in carica che pur senza Rublev, potranno fare affidamento sul numero 2 al mondo, e i padroni di casa dell'Australia. Sembra più alla portata la sfida con l'Austria. Ecco i quattro raggruppamenti:

Gruppo A

Serbia (Djokovic*, Lajovic, Krajinovic, Cacic, Sabanov)

Norvegia (Ruud, Durasovic, Hellum-Lilleengen, Rivera, Petrovic)

Cile (Garin, Tabilo, Barrios Vera)

Spagna (Bautista Agut, Carreno Busta, Ramos-Vinolas, Davidovich Fokina, Martinez )

Russia (Medvedev, Rublev*, Karatsev, Safiullin, Donskoy)

Italia (Berrettini, Sinner, Sonego, Bolelli, Fognini)

Austria (Thiem*, Novak, Miedler, Marach, Oswald)

Australia (De Minaur, Duckworth, Purcell, Peers, Saville)

Germania (Zverev, Struff, Hanfmann, Krawietz, Puetz)

Canada (Auger-Aliassime, Shapovalov*, Schnur, Polansky, Diez)

Gran Bretagna (Norrie, Evans, Broady, Salisbury, Jamie Murray)

Usa (Fritz, Isner, Nakashima, Ram, Krajicek)

Grecia (S.Tsitsipas, Pervolarakis, P.Tsitsipas, Kalovelonis, Thanos)

Polonia (Hurkacz, Majchrzak, Zuk, Zielinski, Walkow)

Argentina (Schwartzman, Delbonis, Coria, Gonzalez, Molteni)

Georgia (Basilashvili, Metreveli, Bakshi, Tkemaladze, Purtseladze)

(*si attende solo ufficialità della mancata partecipazione)

ATP Cup 2022, il calendario delle partite e il programma del torneo di tennis

L'ATP Cup 2022 si giocherà da sabato 1 gennaio, quando inizierà la fase a gironi, a domenica 9 gennaio quando si giocherà la finale. L'Italia farà il suo esordio nel gruppo B alla Ken Rosewall Arena di Sidney gennaio non prima delle 7.30 italiane contro l'Australia. Appuntamento poi contro l'Austria il 4 gennaio dopo la mezzanotte italiana, e chiusura giovedì 6 gennaio alla stessa ora contro i campioni della Russia. Ecco il calendario di tutte le partite

Sabato 1 gennaio

00:00 Cile-Spagna (gruppo A)

00:00 Argentina-Georgia (gruppo D)

non prima delle 7.30 Serbia-Norvegia (gruppo A)

non prima delle 7.30 Grecia-Polonia (gruppo D)

00:00 Russia-Austria (gruppo B)

00:00 Canada-Stati Uniti (gruppo C)

non prima delle 7.30 Italia -Australia (gruppo B)

non prima delle 7.30 Germania-Gran Bretagna (gruppo C)

00:00 Polonia-Georgia (gruppo D)

00:00 Norvegia-Spagna (gruppo A)

non prima delle 7.30 Grecia-Argentina (gruppo D)

non prima delle 7.30 Serbia-Cile (gruppo A)

00:00 Germania-Stati Uniti (gruppo C)

00:00 Italia -Austria (gruppo B)

non prima delle 7.30 Canada-Gran Bretagna (gruppo C)

non prima delle 7.30 Russia-Australia (gruppo B)

00:00 Norvegia-Cile (gruppo A)

00:00 Polonia-Argentina (gruppo D)

non prima delle 7.30 Serbia Spagna (gruppo A)

non prima delle 7.30 Grecia-Georgia (gruppo D)

00:00 Russia-Italia (gruppo B)

00:00 Gran Bretagna-Stati Uniti (gruppo C)

non prima delle 7.30 Austria-Australia (gruppo B)

non prima delle 7.30 Germania-Canada (gruppo C)

7:30 semifinale vincente gruppo A-vincente gruppo D

00:00 semifinale vincente gruppo B-vincente gruppo C

07.30 finale

Dove vedere la ATP Cup 2022 in TV e streaming: gli orari

L'ATP Cup 2022 sarà trasmessa in TV in chiaro su Supertennis. Si potrà dunque seguire il torneo e le partite dell'Italia senza sottoscrivere abbonamenti. Anche Sky trasmetterà i match sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Per quanto riguarda lo streaming, l'ATP Cup si potrà vedere sul sito di Supertennis in chiaro su dispositivi portatili e computer. Gli abbonati Sky invece potranno sfruttare l'app loro riservata Sky Go.

Come funziona l'ATP Cup, il regolamento e la formula del torneo di tennis in Australia

Il regolamento dell'ATP Cup 2022 prevede che le 16 squadre partecipanti siano divise appunto in 4 gironi composti da altrettante nazioni. In ogni gruppo, i team si affronteranno con la formula del round-robin. Le vincenti di ogni girone si qualificheranno per le semifinali con la formula dell'eliminazione diretta, che daranno poi l'accesso alla finale. Ogni confronto prevede due singolari e una partita di doppio, tutte al meglio dei 3 set. Nei doppi ci sarà il punto decisivo, ovvero il killer point, a sostituire i vantaggi, e il super tie-break a 10 in caso di terzo set. Prima si sfideranno i numeri due di ogni gruppo, e poi i numeri uno e il doppio.