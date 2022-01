Sinner e Berrettini non sbagliano: l’Italia batte 3-0 la Francia e si riscatta nell’ATP Cup L’Italia si riscatta nell’ATP Cup con un perentorio 3-0 alla Francia- Sinner e Berrettini hanno battuto Rinderknech e Humbert nei singolari e Martin-Roger Vaselin nel doppio. Azzurri in gioco per la qualificazione.

A cura di Marco Beltrami

Quella vittoria che tanto serviva, è arrivata e nel migliore dei modi. L'Italia del tennis si riscatta all'ATP Cup. Dopo il ko dell'esordio contro l'Australia con il punteggio di 2-1, i tennisti azzurri si sono imposti con un perentorio 3-0 contro la Francia nel secondo match della fase a gironi. Sinner e Berrettini hanno vinto i loro rispettivi singolari contro Rinderknech e Humbert, e poi hanno conquistato anche il doppio, imponendosi dopo una battaglia contro la coppia formata da Fabrice Martin ed Edouard Roger-Vasselin. L'Italia grazie a questo successo può ancora sperare in una qualificazione alle semifinali. Appuntamento ora a giovedì 6 gennaio contro la Russia per il confronto decisivo, nella speranza che prima Medvedev e compagni battano gli australiani

Sinner batte Rinderknech e trascina l'Italia contro la Francia

Si tinge d'azzurro dunque la notte australiana dell'ATP Cup. Il primo a scendere in campo è stato il nostro numero due (10° giocatore del ranking) Jannik Sinner che si è rivelato ancora impeccabile, concedendo il bis dopo il successo contro Purcell di due giorni fa. Il francese Arthur Rinderknech (numero 58 ATP), si è arreso in due set con il punteggio di 6-3 7-6 in un match che non è mai stato in discussione. Non una vittoria banale per Jannik, considerando che il bilancio con il transalpino era di 1-1.

Berrettini vince contro Humbert e poi trionfa nel doppio con Sinner

A seguire è stato il turno del nostro primo giocatore e numero 7 ATP Matteo Berrettini, che ha dimostrato di essere in crescita dopo la prova non brillante contro i padroni di casa. Il capitolino infatti ha battuto Hugo Humbert (35° nel ranking ATP) con il punteggio di 6-4 7-6, ritrovano una vittoria che mancava dal 27 ottobre, con la doccia fredda dell'infortunio rimediato alle ATP Finals. Giornata finalmente positiva per Matteo, che sta iniziando a carburare e ritrovare il suo tennis potente e concreto. Con la vittoria già in cassaforte, sul punteggio di 2-0, gli azzurri hanno potuto giocare più rilassati il doppio. Ecco allora che la coppia formata da Jannik Sinner e Matteo Berrettini si è tolta la soddisfazione di battere due specialisti come Fabrice Martin ed Edouard Roger-Vasselin al termine di un incontro molto tirato con il risultato di 6-3 7-6 10-8.

L'Italia si qualifica alla semifinale dell'ATP Cup se

Grazie a questa vittoria, l'Italia conquista il suo primo punto nell'ATP Cup e dunque raggiunge Australia e Russia che si sfideranno più tardi. Gli azzurri con il successo sulla Francia, ancora a quota 0, possono ancora sperare nella qualificazione se i russi dovessero battere gli australiani. Per conquistare le semifinali, dovranno battere la Russia nella terza giornata, e sperare in una sconfitta dell'Australia contro la Francia.