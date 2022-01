Atp Cup 2022, orari TV Italia-Russia: Sinner e Berrettini per la semifinale Italia-Russia è un match decisivo per il Gruppo B della ATP Cup. A partire da mezzanotte si disputeranno i due singolari con Berrettini e Sinner e il doppio.

A cura di Alessio Morra

A Sydney Italia e Russia nella notte del 6 gennaio si giocano la qualificazione alle semifinali della ATP Cup. La situazione è intricata. Vincere potrebbe non bastare all'Italia. L'unica certezza è che a partire dalla mezzanotte ora italiana alla Ken Rosewall Arena inizieranno gli incontri. Sono già qualificate per le semifinali la Spagna e la Polonia, mentre da un incertissimo Gruppo D uscirà l'altra qualificata, che potrebbe essere l'avversaria dell'Italia sabato prossimo – una tra Germania, Gran Bretagna, Canada e Stati Uniti.

Italia-Russia Atp Cup, gli orari e il programma di singolo e doppio

Sarà Jannik Sinner a scendere in campo per primo. Il numero 10 ATP se la vedrà con il numero due della squadra Roman Safiullin, che è stato convocato dopo i forfait causa Covid di Rublev, Karatsev e Donskoy. Safiullin è fuori dalla top 100, ma ha vinto entrambi gli incontri giocati (da sfavorito). Sinner è comunque nettamente favorito e ‘deve' portare a casa il primo punto, come fatto già con Australia e Francia. Poi scenderanno in campo i due numeri uno e cioè Berrettini e Medvedev. Una sfida di lusso tra due top ten (il numero 7 e il numero 2 del mondo). Medvedev ha vinto entrambi i confronti diretti, disputati entrambi sul cemento (Indian Wells 2018, ATP Cup 2021). Il programma si concluderà con il doppio che presumibilmente verrà disputato da Berrettini e Sinner contro Medvedev e Safiullin.

ore 0:00 – Sinner – Safiullin

a seguire – Berrettini – Medvedev

a seguire – Berrettini/Sinner – Medvedev/Safiullin

Dove vedere in TV Italia-Russia di Atp Cup con Sinner e Berrettini

SuperTennis trasmetterà in diretta e in esclusiva ogni singolo punto della giornata di ATP Cup dell'Italia. Dalla mezzanotte, con il commento di Giorgio Spalluto, sarà possibile seguire gli incontri di singolare di Sinner e Berrettini e poi quello di doppio. In streaming invece sarà visibile Italia-Russia su SupertenniX e supertennis.tv. Sono previste delle repliche nel corso della giornata. E in replica gli incontri si potranno seguire poi anche su Sky, sul canale 205 (Sky Sport Tennis).

L'Italia si qualifica in semifinale se…

Se l'Italia perde con la Russia (2-1 o 3-0) è sicuramente eliminata. Se gli azzurri batteranno la Russia dovranno attendere l'esito di Australia-Francia, che si gioca a seguire, e dunque nella mattinata italiana. Perché se l'Italia batte la Russia e contemporaneamente l'Australia perderà con la Francia, la nazionale azzurra sarà in semifinale in virtù del confronto diretto vinto. Se invece l'Italia vince con i russi e gli australiani in caso si impongono contro i francesi ci saranno tre squadre con due successi e in quel caso si dovrà vedere la classifica avulsa, che sicuramente penalizzerebbe l'Australia. E in quel caso sarebbe determinante il risultato di Italia-Russia, con il 2-1 azzurri la Russia va in semifinale, in caso di 3-0, bisognerebbe vedere la differenza set tra l'Italia e la Russia.