La doppietta non c'è stata. Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP di Melbourne battendo nella finale tutta italiana Stefano Travaglia, ma l'Italia non è riuscita a sconfiggere nella finale dell'ATP Cup la Russia, che in realtà era favoritissima. Non c'è stata storia nei due singolari vinti da Rublev e Medvedev su Fognini e Berrettini.

Russia-Italia 2-0

L'Italia ha disputato una grandissima ATP Cup, ha battuto l'Austria di Thiem, il numero 3 del mondo, la Francia e la Spagna in semifinale, ma contro la Russia non è arrivato il successo. Rublev nel primo incontro ha avuto vita facile con Fognini, battuto velocemente con il punteggio di 6-2 6-1. Il numero 8 del mondo lo scorso anno ha conquistato 5 tornei, è cresciuto tantissimo e ha dimostrato di essere in una forma strepitosa. Poi è stata la volta di Medvedev che ha superato in due set (6-4 6-2) Berrettini. Qui la partita era più aperta, ma il vincitore delle ATP Finals è tornato a giocare su livelli incredibili e ha vinto la 14esima partita consecutiva (aveva vinto anche il torneo di Parigi Bercy), tra l'altro vincendo 10 partite contro giocatori piazzati tra i primi 10 (e i 4 che non sono top ten sono stati nell'elite del tennis in passato).

L'Australian Open degli italiani

La sconfitta naturalmente fa male, perdere non piace a nessuno, ma Berrettini e Fognini possono guardare con grande fiducia agli Australian Open che iniziano lunedì. I due italiani sono inclusi tra le teste di serie e sono collocati entrambi nella parte bassa del tabellone, se continueranno a giocare come hanno fatto in questa settimana avranno la possibilità di superare tantissimi turni. Berrettini è in rotta di collisione proprio con Tsitsipas, mentre Fognini può trovare Nadal.