L'Italia del tennis fa meraviglie in Australia. Sinner corre nel torneo di Melbourne e spera di qualificarsi per la finale, se ce la farà giocherà con Stefano Travaglia, sarebbe un derby storico. Mentre nella ATP Cup Berrettini e Fognini hanno piegato Bautista Agut e Carreno Busta e hanno trascinato l'Italia alla finalissima, nella notte tra sabato e domenica gli azzurri cercheranno l'impresa contro la fortissima Russia.

Italia-Spagna 3-0

Nadal non ha giocato nemmeno una partita in questa ATP Cup a causa di un problema alla schiena, ma la squadra spagnola era comunque di tutto rispetto. Perché in campo sono scesi due giocatori solidi che sono stati entrambi nella top ten ed hanno entrambi raggiunto le semifinali in un torneo dello Slam. Nella prima sfida Fognini ha battuto per la prima volta dopo sette sconfitte consecutive Pablo Carreno Busta con il punteggio di 6-2 1-6 6-4. Poi è sceso in campo Berrettini che era favorito con Bautista Agut. Il romano che è tornato sui livelli degli US Open del 2019 ha piegato lo spagnolo con il punteggio di 6-3 7-5. Il doppio non si è giocato, gli spagnoli hanno dato forfait e così il risultato finale è stato un roboante 3-0.

La finale è Italia-Russia

La Russia sin dall'inizio è la squadra favorita per il successo finale, lo è perché è l'unica squadra ad avere due top ten in squadra. In semifinale Rublev e Medvedev pur con qualche patema hanno sconfitto la Germania. Rublev, giocatore in grande ascesa, ha vinto in tre set su Struff, mentre Medvedev, il vincitore delle ATP Finals ha superato in tre set l'amico Zverev. Nella notte tra sabato e domenica dunque si affronteranno l'Italia e la Russia. Il pronostico è aperto, anche se i russi vengono dati per favoriti dai bookmakers. Fognini scenderà in campo per primo e lo farà con Rublev poi toccherà a Berretini che se la vedrà con Medvedev. In caso di parità si giocherà il doppio che avrebbe gli stessi protagonisti in campo.