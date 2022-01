Quando gioca l’Italia all’Atp Cup 2022 di tennis: data e cosa serve per qualificarsi alle semifinali L’Italia giovedì 6 gennaio, nella notte italiana, affronterà la Russia nell’ultimo match della fase a gironi della ATP Cup, vincere potrebbe non bastare a Sinner e Berrettini per accedere alle semifinali.

A cura di Alessio Morra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su ATP Cup ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Italia nella ATP Cup si è prontamente riscattata. Dopo aver perso 2-1 contro l'Australia, Berrettini e Sinner hanno sconfitto la Francia, battuta per 3-0. L'Italia adesso si giocherà tutto nell'ultima giornata contro la Russia, in un match che ha in palio il passaggio alle semifinali. Ma vincere potrebbe non bastare. I calcoli sono complicati. L'unica certezza è che la Francia è fuori, ma i transalpini comunque giocheranno un ruolo molto importante per le sorti di Italia e Russia. Per gli azzurri sarà l'occasione di prendersi una rivincita contro i russi, che vinsero la finale contro Berrettini e Fognini un anno fa.

Italia-Russia all'Atp Cup, quando si gioca la prossima partita di Sinner e Berrettini

Berrettini e Sinner scenderanno ancora in campo in singolare e probabilmente faranno coppia anche in doppio giovedì 6 gennaio quando si disputerà l'incontro tra l'Italia e la Russia. La sfida si giocherà a Sydney e prenderà il via allo scoccare della mezzanotte ore italiana (le 11 del mattino in Australia). Consecutivamente si terranno prima la sfida tra i numeri 2, e cioè Jannik Sinner e il sorprendente Safiullin, schierato dopo i forfait causa Covid di Rublev e Karatsev ma che nonostante sia fuori dalla top 100 ha ottenuto due successi, poi sarà la volta del match che con ogni probabilità potrà determinare l'esito di Italia-Russia e cioè quello tra Medvedev e Berrettini, i numeri uno delle rispettive squadre che hanno anche grandi ambizioni per gli Australian Open. Quando saranno terminati i singolari sarà la volta del doppio. Probabilmente scenderanno in campo i quattro singolaristi, sarà così se il match sarà determinante. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta TV e in esclusiva da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre) e in streaming saranno visibili su SuperTenniX e supertennis.tv.

Giovedì 6 gennaio – ore 0:00, Sinner-Safiullin

Giovedì 6 gennaio – a seguire, Berrettini-Medvedev

Giovedì 6 gennaio – a seguire, doppio Italia-Russia

Cosa serve all’Italia per qualificarsi alle semifinali: la classifica del girone B

L'Italia affronterà la Russia giovedì 6 gennaio, a seguire ci sarà Australia-Francia che potrebbe essere determinante ai fini della qualificazione. La situazione in classifica è questa: Russia ha ottenuto due vittorie, l'Italia e l'Australia una, la Francia nessuna ed è stata eliminata. Il regolamento stabilisce che in caso di parità di vittorie è determinante lo scontro diretto. Quindi se l'Italia batte la Russia fa un grosso passo in avanti, ma non ha comunque la certezza di passare in semifinale. Perché anche l'Australia potrebbe ottenere due successi e a quel punto ci sarebbero tre squadre con lo stesso numero di successi. E a quel punto bisognerebbe valutare altri parametri e varrebbe la classifica avulsa.

Si prenderebbero in considerazione solo i match tra Russia, Italia e Australia. Ciò fa si che l'Australia è già eliminata. Perché pur vincendo contro la Francia non riuscirebbe a mettersi davanti né all'Italia né alla Russia. L'Australia ha ottenuto 2 vittorie e 4 sconfitte in due partite, né russi né italiani possono fare peggio (la Russia è già con 3 vittorie, l'Italia ha 1 vittoria e 2 sconfitte). Quindi una tra Russia e Italia si qualificherà in semifinale. La Russia vincendo un solo incontro (su tre) con l'Italia passerebbe in semifinale anche perdendo con gli azzurri, ma a patto che l'Australia vinca dopo con la Francia. Se l'Italia invece riuscirà a imporsi per 3-0, a quel punto bisognerebbe valutare la differenza match e set, questo sempre se l'Australia farà il suo dovere contro i transalpini.