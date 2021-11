Calendario ATP 2022 ufficiale fino a marzo: gli Australian Open cambiano data L’ATP ha ufficializzato il calendario 2022, ma solo fino al mese di marzo. A gennaio si giocherà in Australia, il primo Slam 2022 si terrà dal 17 al 30 gennaio.

A cura di Alessio Morra

La stagione 2021 è finita con la vittoria di Zverev alle ATP Finals. Ma si pensa già all'annata 2022 in cui l'Italia vuol essere ancora grande protagonista con Berrettini e Sinner, ma anche con Sonego, Musetti e Fognini. Ma si attendono i ritorni di Nadal e Federer e soprattutto lo Slam numero 21 di Djokovic, pronto a prendersi tutti i record. L'ATP solo adesso ha reso noto i primi tre mesi di calendario. Rispetto al passato c'è ovviamente una grossa novità. Prima si stabiliva tutto il calendario, da gennaio a novembre, ora con la pandemia ci si muove con più cautela e i dubbi sono tanti. I tennisti conoscono il calendario fino a marzo. Nel mese di gennaio si disputeranno gli Australian Open, che tornano nella loro collocazione originaria, nel 2021 si sono giocati a febbraio.

In tutto il mese di gennaio solo in Australia si svolgerà l'attività. Questo anche per le regole imposte dal governo australiano, norme molto rigide: chi non è vaccinato resta a casa. L'ATP Cup inizierà il 3 gennaio, giocherà anche l'Italia. Dal 17 al 30 si disputeranno gli Australian Open, il primo torneo dello Slam della stagione. A febbraio la stagione si svilupperà in diversi continenti. Dal 14 al 20 febbraio si giocherà in Brasile, a Marsiglia, Doha e in Florida. Mentre come di consueto nel mese di marzo si disputeranno i 1000 americani, prima Indian Wells (che nel 2021 si è disputato a ottobre) e poi Miami, in cui Sinner lo scorso aprile raggiunse la finale.

Il calendario ATP da gennaio a marzo 2022