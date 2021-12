La Russia vince la Coppa Davis, battuta la Croazia: il trionfo di Medvedev e Rublev La Russia ha vinto la Coppa Davis. Terzo successo di sempre per i russi che hanno sconfitto 2-0 la Croazia grazie ai successi di Medvedev e Rublev su Cilic e Gojo.

A cura di Alessio Morra

La Russia ha vinto la Coppa Davis 2021. Erano i favoriti, dovevano vincere e lo hanno fatto con un percorso netto. A Madrid grande festa con Medvedev e Rublev che hanno condotto la squadra russa al successo contro la Croazia, che si merita tanti applausi per lo splendido percorso.

Quando sono iniziate le Finals i favori del pronostico erano tutti per la Russia che a Madrid, dopo aver sconfitto Ecuador, Spagna, Svezia e Germania, ha battuto 2-0 la Croazia. Il primo singolare era quello determinante, quello disputato dai due numeri due. Rublev numero 5 ATP sulla carta era favoritissimo su Gojo, che però nonostante sia oltre la 230esima posizione della classifica ha disputato delle Finals strepitose. Un break ha deciso il primo set, vinto dal russo 6-4. Grande equilibrio e tanta tensione che Rublev ha vinto al tie-break, 7 punti a 5.

Dopo l'1-0 Russia sono scesi in campo Daniil Medvedev e Marin Cilic. Primo set equilibratissimo, al tie-break prevale il numero 2 ATP, che poi velocemente conquista il secondo set e regala il punto decisivo alla Russia che conquista così la terza Coppa Davis della sua storia, dopo quelle del 2002 e del 2006. Per la Croazia è la seconda finale persa (due le ha vinte).

La Russia era la favorita perché è in questo momento la nazionale più completa. Solo l'Italia ha due top ten come la Russia, che oltre a Medvedev e Rublev ha convocato anche Karatsev, numero 13, e Khachanov, ex top ten ma che comunque naviga tranquillamente nei primi trenta della classifica mondiale. A inizio 2021 la Russia vinse anche l'ATP Cup. Ora si spera che nella prossima stagione sarà l'Italia con Berrettini e Sinner a battagliare con la Russia.