F1 2024, oggi il GP Singapore: orari delle prove libere e dove vederle in diretta TV

Formula 1 torna in pista per le prove libere del GP Singapore: le FP1 al via alle 11:30, alle 15 le FP2. La Ferrari a Singapore lotterà per pole position e vittoria con Leclerc e Sainz. Diretta TV e streaming su Sky, mentre non c'è la diretta gratis in chiaro su TV8. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

07:30 Le previsioni meteo di Singapore A Singapore il weekend sarà piovoso, e questo aumenta le incognite per i piloti. La pioggia non dovrebbe essere presente nelle prove libere del venerdì, né quelle del mattino né quelle del pomeriggio. A cura di Alessio Morra 07:00 Il programma del GP Singapore di F1: domani qualifiche Il Gran Premio di Singapore si svolge nel weekend del 20 – 22 settembre. Si parte oggi con le Fp1 e le Fp2. Sabato 21 settembre invece si parte con le Fp3 alle ore 11:30, poi le Qualifiche a partire dalle ore 15. Mentre domenica 22 settembre c'è il Gran Premio, che generalmente riserva grandi emozioni. A cura di Alessio Morra 06:32 Le caratteristiche del circuito di Marina Bay per il GP Singapore Il circuito di Marina Bay è lungo 4940 metri, i piloti in gara dovranno effettuare 62 giri. Non è un circuito semplice per i piloti, non è agevole guidare essendo un tracciato cittadino. Le curve sono 19, molte delle quali a 90 gradi, con poco spazio di manovra. Per i piloti è durissima soprattutto dal punto di vista fisico, l'elevata umidità mette i piloti a dura prova. A cura di Alessio Morra 06:31 Formula 1 oggi, dove vedere in TV le libere 1 e 2 per il GP Singapore Le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Singapore si tengono in questo venerdì. Nella Città del Leone si parte alle ore 11:30 con le Fp1, mentre dalle 15 scattano le Fp2. Entrambe le sessioni saranno visibili solo su Sky, che le manderà in onda sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Non è prevista né la diretta né la differita in chiaro su TV8. Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. A cura di Alessio Morra 06:30 Prove libere F1 GP Singapore, orari TV8 e Sky: la diretta di libere 1 e 2 A Singapore si disputano oggi le prove libere del Gran Premio numero 18 del Mondiale di Formula 1. Nella mattinata italiana, alle ore 11:30 si tengono le Fp1, che dureranno un'ora. Alle ore 15 italiane si terranno invece le Fp2. Diretta esclusiva su Sky, che manderà in onda tutto su Sky Sport Formula 1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201). Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Non è prevista né diretta né differita in chiaro su TV8. A cura di Alessio Morra