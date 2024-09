video suggerito

Italia-Brasile in Coppa Davis, oggi Berrettini e Arnaldi: orari, programma e dove vederla in tv e streaming Italia-Brasile è la prima sfida per gli azzurri del tennis in Coppa Davis in programma oggi mercoledì 11 settembre alle ore 15. Tutto quello che c’è da sapere su partite Berrettini-Fonseca e Arnaldi-Monteiro, e sulla diretta TV. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Italia-Brasile è la sfida che apre la fase a gironi della Coppa Davis per la squadra azzurra di tennis campione in carica. Si gioca oggi mercoledì 11 settembre, alle ore 15 a Bologna, con l'Italia che non potrà fare affidamento su Sinner e Musetti, ma che schiererà nei singolari Berrettini e Arnaldi, che affronteranno rispettivamente Fonseca e Arnaldi con doppio formato da Bolelli e Vavassori. Diretta TV e streaming in chiaro su Supertennis e su Sky con streaming su Raiplay. Sky GO e Now. L'Italia vuole vincere per partire bene nel gruppo dove ci sono anche Belgio e Paesi Bassi. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Il programma di Italia-Brasile oggi in Coppa Davis, gli orari TV

Italia-Brasile è in programma oggi mercoledì 11 settembre in quel di Bologna. Il programma prevede tre partite, due singolari e un doppio. L'inizio delle ostilità è previsto per le ore 15, con la diretta TV che sarà anticipata dal pre-partita. Le sfide si giocheranno di seguito, con una breve pausa a distanziarle. Dopo il match d'apertura, si disputerà il secondo singolare e in chiusura poi il doppio.

ore 15:00 Berrettini-Fonseca

a seguire Arnaldi-Monteiro

a seguire Bolelli/Vavassori-Matos/Melo

A che ora gioca Berrettini oggi contro Fonseca per Italia-Brasile: orario e dove vederla in TV

La partita tra Matteo Berrettini e Joao Fonseca si potrà vedere in TV a partire dalle ore 15. Il match tra i due secondi singolaristi di Italia e Brasile che aprirà il confronto si potrà vedere in chiaro o su Rai Due o su Rai Sport. Possibile seguire il match anche su Sky per gli abbonati, sui canali Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis. Diretta streaming su Raiplay, Sky Go e NOW.

Dove vedere Arnaldi-Monteiro oggi in Coppa Davis 2024

Dove vedere Arnaldi-Monteiro di Davis in TV? La partita tra i due primi singolaristi si potrà vedere sempre in chiaro sulla Rai, su Rai Due o Rai Sport. Come da copione il match sarà trasmesso anche sui canali Sky, per chi avrà sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma satellitare. Streaming in chiaro su Raiplay, e poi su Sky GO e NOW.

Coppa Davis 2024, l'orario di Bolelli/Vavassori-Matos/Melo per il doppio e dove vederla

Il doppio tra la coppia Bolelli/Vavassori e Matos/Melo potrebbe iniziare non prima delle ore 19. L'orario d'inizio preciso della sfida dipenderà dai due confronti in programma in precedenza. Se questi dovessero allungarsi, allora anche il doppio potrebbe iniziare in ritardo