Perché Sinner non gioca con l'Italia in Coppa Davis: sa che c'è un errore da non fare Jannik Sinner rifiata dopo il successo degli US Open e salta le Finals di Bologna. Sinner sarà nuovamente nella squadra di Coppa Davis a novembre, quando l'Italia sarà, presumibilmente, impegnata nella Final 8 di Malaga.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner non è a Bologna, dove l'Italia, campione in carica in Coppa Davis, gioca questa settimana nelle Finals contro Brasile, Belgio e Olanda. Il numero 1 del mondo ,vincitore agli US Open pochi giorni fa, assieme a Musetti è stato escluso dai convocati di Volandri, che ha promosso Berrettini e Cobolli. Una scelta razionale, dovuta a logiche precise, e ovviamente anche prodotte da una rosa di grande spessore. Sinner non sarà in campo oggi a Bologna contro il Brasile, e dà appuntamento direttamente a novembre, quando, a meno di clamorose sorprese, l'Italia sarà impegnata nella Final 8, che in palio avrà il titolo 2024.

Sinner non è presente alle Finals di Davis a Bologna

Quando un anno fa Sinner, dopo aver perso negli ottavi degli US Open, rinunciò agli impegni di Davis di settembre si scatenò un vespaio di polemiche. Jannik venne attaccato in modo brutale. Bastarono poche settimane per far tornare tutti indietro, decine di critici e migliaia di haters fecero retromarcia. I successi di Pechino e Vienna, la finale di Torino e il trionfo in Davis hanno dato il là a quella che si può definire l'Era Sinner.

Jannik tornerà in campo con l'Italia a novembre

Sinner inizialmente era stato convocato da capitan Volandri, ma sabato scorso l'ex tennista ha depennato il nome del numero 1 e quello di Musetti. Volandri ha spiegato che Musetti dopo un'estate intensa e strepitosa ha chiesto un break, mentre Sinner, a causa di una serie di impegni post US Open, aveva dichiarato la sua disponibilità solo per l'ultimo incontro, in programma domenica 15 settembre. Il capitano ha deciso di lasciarlo fuori, di comune accordo con la federazione e con il numero 1. Scelta corretta. Perché Jannik ha bisogno di ricaricare le pile, così avrà modo di vivere un finale di stagione, si spera, altrettanto strepitoso, più o meno identico, a quello del 2023.

Queste le parole di Volandri: "Jannik che ci ha dato la sua disponibilità per la parte conclusiva dell’impegno di Bologna, in accordo con i vertici federali e lo staff del ragazzo, abbiamo deciso di sollevarlo dalla convocazione permettendogli un pieno recupero, e avere la squadra al completo fin dal match iniziale".

La scelta è intelligente. Sinner rifiata e si prepara per il gran finale del 2024, che prevede almeno tre tornei ATP, più le Finals di Torino e la Coppa Davis. Inoltre l'Italia con Berrettini, Cobolli, Arnaldi e i doppisti Bolelli e Vavassori ha ampiamente la possibilità di superare il girone.