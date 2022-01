Quanto guadagna chi vince l’Australian Open 2022: montepremi e prize money Il montepremi degli Australian Open, la prima prova del Grande Slam del 2022, è aumentato rispettato allo scorso anno. Chi vincerà incasserà una cifra elevatissima.

A Melbourne si stanno disputando gli Australian Open, la prima prova del Grande Slam del 2022. I big della racchetta, esclusi Djokovic e Federer, sono in campo e cercano di conquistare il torneo, che si chiuderà con la finale maschile in programma domenica 30 gennaio. I giocatori più forti quando disputano un Major pensano a vincere, poi pensano ai tanti punti in palio e infine al montepremi, che è ovviamente notevolissimo. I vincitori dei due tornei di singolare incasseranno oltre 2 milioni e 800 mila euro netti. La metà esatta per chi perderà invece la finale, che avrà modo di consolarsi con un premio da 1 milione e 400 mila euro. Il montepremi è identico, dopo anni di differenze in quasi tutte le prove Slam c'è la parità economica tra donne e uomini.

Il montepremi degli Australian Open 2022: quanto guadagna chi vince

Rispetto alla scorsa edizione il Prize Money degli Australian Open è aumentato del 4,5%. Generalmente ogni anno c'è una crescita del montepremi di una prova dello Slam, cresce di una discreta percentuale in questa edizione pure perché lo scorso anno, a causa della pandemia e del torneo giocato quasi totalmente a porte chiuse, c'erano stati meno introiti. Il montepremi degli Australian Open è di oltre 54 milioni di euro, soldi che vanno divisi tra tutti i partecipanti ai tornei maschili e femminili di singolare e doppio e tra quelli che giocheranno anche il doppio misto.

Tutti i prize money degli Australian Open 2022

Il montepremi è molto alto e anche i giocatori che hanno perso al primo turno hanno incassato delle cifre notevoli. Chi ha perso ai sessantaquattresimi porta a casa oltre 57 mila euro, mentre chi giunge agli ottavi e perde sfiora i 200 mila euro di guadagno. Cifre davvero notevoli che salgono per chi perde nei quarti o in semifinale. Il finalista incassa 1.400.096 euro, mentre il vincitore oltre a 2000 punti e a un titolo Slam conquista 2.800.196 euro.