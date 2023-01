Semifinali Australian Open, stanotte Djokovic-Paul e Khachanov-Tsitipas: orari e dove vederle in TV Khachanov-Tsitsipas e Djokovic-Paul sono le semifinali degli Australian Open, entrambe le sfide si disputeranno venerdì 27 gennaio. I vincitori si affronteranno domenica 29 nella finale. Tutti i match si potranno seguire in diretta TV su Eurosport.

A cura di Alessio Morra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Venerdì 27 gennaio si disputano le semifinali degli Australian Open. Si parte nella notte italiana (alle 4:30) con Khachanov-Tsitsipas, poi non prima delle 9:30 si disputerà la seconda semifinale Djokovic-Paul. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta TV da Eurosport. Chi vincerà si qualificherà per la finale che si terrà domenica 29 gennaio alle 9:30. La finale femminile la disputeranno invece Elena Rybakina e Anya Sabalenka, che scenderanno in campo sabato.

Djokovic-Paul agli Australian Open 2023, a che ora si gioca e dove vedere la semifinale in TV

Novak Djokovic è in una forma strepitosa. Ha lasciato le briciole negli ottavi a de Minaur e nei quarti a Rublev ed è nettamente favorito contro Tommy Paul, che non era nemmeno inserito tra le teste di serie e che sorprendentemente ha conquistato la prima semifinale Slam della sua carriera dopo aver vinto nei quarti con il connazionale Ben Shelton. La semifinale inizierà non prima delle 9:30 ora italiana di venerdì 27 gennaio. Djokovic-Paul si potrà seguire in diretta TV su Eurosport, canale visibile dagli abbonati di Sky al canale 210, ma anche in streaming, tramite Sky Go, NOW, Dazn o Discovery+.

Dove vedere Khachanov-Tsitsipas in diretta TV e streaming: l’orario della partita

La prima semifinale vedrà come protagonisti Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 3, e il russo Karen Khachanov che, nonostante le polemiche si è qualificato per la seconda semifinale Slam consecutiva. Il greco è favorito e vivrà la quarta semifinale a Melbourne, le altre tre le ha perse tutte. Ma quest'anno sembra tutto diverso, lo si nota anche dal suo umore, che è davvero splendido come si è notato dalla dichiarazione a Margot Robbie. Khachanov è un avversario ostico, ma ha perso tutti i cinque precedenti. L'incontro inizierà alle 4:30 ora italiana (le 14:30 di Melbourne). La semifinale Tsitsipas-Khachanov si potrà seguire su Eurosport, in diretta TV sul canale 210 di Sky e in streaming su NOW, Dazn, Discovery+ e SkyGo.

Leggi anche Agli Australian Open irrompono bandiere pro Putin e la Z simbolo dell'invasione in ucraina

Quando si gioca la finale degli Australian Open 2023, il programma

La finale del torneo maschile degli Australian Open si giocherà domenica 29 gennaio. L'incontro che vedrà sfidarsi i vincenti delle semifinali Khachanov-Tsitsipas e Djokovic-Paul non inizierà prima delle 9:30 ora italiana. Djokovic sembra favoritssimo e vorrà vincere il torneo per la decima volta.