Cristiano Ronaldo-Manchester City, Jorge Mendes a Torino. Le news di calciomercato LIVE

Le ultimissime news di calciomercato oggi 26 agosto: la Juventus alla finestra per Cristiano Ronaldo, dopo che il suo agente Jorge Mendes è arrivato a Torino. Il portoghese spinge per il trasferimento al Manchester City, che potrebbe con i bianconeri che vogliono 30 milioni per lasciarlo partire. Gabriel Jesus profilo gradito alla Juve per completare l'attacco di Allegri in caso di addio a CR7 non rientra nei piani delle cessioni di Guardiola. È corsa contro il tempo. Anche McKennie può lasciare la Juventus con Tottenham e Bayern interessate: Sissoko, Witsel e Tolisso i nomi dei sostituti.

In casa Inter è il giorno dell'ufficialità di Correa dopo l'arrivo di ieri a Milano per le visite mediche con la chiusura dell'operazione con la Lazio. Potrebbe arrivare anche un alto attaccante in caso di cessioni di Satriano o Sanchez: Scamacca (nel mirino anche del Verona) e Keita restano nomi validi, mentre sembra ormai sfumato Belotti. Il Milan spera di chiudere per Bakayoko nelle prossime ore e non molla la pista Adli con Messias che resta obiettivo gradito. Si lavora ancora per il rinnovo del contratto di Kessié.

Molto attiva la Fiorentina che dopo l'ufficialità di Correa, può chiudere per Odriozola. Accordo raggiunto con il Real per il prestito, si attende il sì del calciatore. In uscita Amrabat che piace all'Atalanta con il Napoli più defilato. Gli azzurri sfoltiscono la rosa con Ounas che è vicino al trasferimento al Marsiglia. Il Genoa può chiudere per Caicedo, con Fares che potrebbe essere il prossimo colpo.

Sul fronte del mercato internazionale tiene banco il caso Mbappé. Dopo il botta e risposta di ieri tra il Psg e il Real si attendono le mosse degli spagnoli: serviranno però per strappare il francese ai Bleus almeno 200 milioni

