Kean alla Juventus per sostituire Cristiano Ronaldo: Mino Raiola a sorpresa La Juventus non vuole farsi trovare impreparata in caso di addio a Cristiano Ronaldo, che spinge per il trasferimento al Manchester City. Oltre a Jorge Mendes i bianconeri stamane hanno incontrato anche Mino Raiola, il procuratore di Kean. Potrebbe essere proprio il grande ex il nome giusto per completare l’attacco di Allegri.

A cura di Marco Beltrami

In poche minuti la Juventus ha incontrato due dei procuratori più famosi e potenti del mondo. Prima Jorge Mendes per il caso Cristiano Ronaldo, sempre più pronto a trasferirsi al Manchester City, e poi Mino Raiola a quanto pare per Moise Kean. Già perché i bianconeri vogliono cautelarsi e non farsi trovare impreparati in caso di addio a CR7, puntando sul grande ex tornato in quest'annata all'Everton dopo l'ottima stagione scorsa al Paris Saint-Germain.

Moise Kean torna dunque un nome caldo per l'attacco della Vecchia Signora. Dopo la trattativa fiume per Locatelli e l'innesto di Kaio Jorge (già fermatosi per infortunio), la Juventus torna a lavorare per il reparto offensivo alla luce del "terremoto" provocato dal possibile addio di Cristiano Ronaldo, altro argomento bollente nelle ultime ore. Ecco allora che il giovane attaccante potrebbe tornare un nome utile, anche alla luce della sua volontà di lasciare l'Everton dove non è riuscito a lasciare il segno, e con cui ha iniziato male la stagione con una rissa e un rosso in Coppa di Lega. Per questo contatti con Raiola legato da ottimi rapporti alla Juventus, come certificato dai tanti affari del passato.

D'altronde Kean conosce bene la Juventus, essendovi cresciuto a livello giovanile prima di esordire tra i "grandi". Proprio i bianconeri, anche per questioni di bilancio nell'estate 2019 decisero di cederlo all'Everton per poco meno di 30 milioni di euro. Ora ecco il ritorno di fiamma, per un attacco da completare. Ma quale potrebbe essere la formula per l'ingaggio di Kean? Sarà fondamentale in tal senso l'operato di Raiola, che potrebbe mediare con l'Everton. I bianconeri infatti sperano di non sborsare grosse cifre in caso di affondo definitivo, con la possibilità magari di un acquisizione a titolo temporaneo con eventuali opzioni per il riscatto.