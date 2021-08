Joaquin Correa ufficiale all’Inter: prestito con diritto di riscatto, contratto fino al 2025 Comunicato da parte della Lazio che stabilisce i canoni dell’accordo con l’Inter per Joaquin Correa: prestito oneroso a 5 milioni, 1 milione di bonus legato ai risultati del club nerazzurro e diritto di riscatto fissato a 25.

A cura di Alessio Pediglieri

Finalmente la fumata bianca che verbalizza Joaquin Correa all'Inter. Lo ha annunciato in via ufficiale la società che ha ceduto l'argentino, la Lazio con una nota che ha stabilito definitivamente la situazione dopo una trattativa a tratti snervante. Il ‘Tucu' arriva a Milano con la formula del prestito oneroso e un diritto di riscatto a fine stagione, mettendosi a disposizione sin da subito dopo lo sbarco in città e il superamento positivo delle visite mediche. Adesso toccherà a Simone Inzaghi deciderne l'utilizzo, anche per l'eventuale trasferta di Verona in programma venerdì per la 2^ giornata di Serie A.

La Lazio con un comunicato ufficiale ha così diramato la notizia sulla positiva conclusione dell’operazione con l'Inter per l'argentino Joaquin Correa, arrivato in nerazzurro è in prestito oneroso con diritto di riscatto.

La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, per una stagione sportiva, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joaquin Carlos Correa, alla F.C. Internazionale S.p.A. per un corrispettivo di Euro 5.000.000,00 + IVA pagabile in una annualità, oltre a un corrispettivo variabile di Euro 1.000.000,00 + IVA legato a risultati sportivi, pagabile in una annualità.

F.C. Internazionale S.p.A. avrà l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva al verificarsi della condizione sospensiva apposta dietro versamento del corrispettivo di Euro 25.000.000,00 + IVA pagabili in tre annualità

Le cifre del trasferimento di Correa dalla Lazio all'Inter

Dunque, confermate anche le ultime indiscrezioni che erano legate alla formula e alle cifre del trasferimento di Correa alla corte di Inzaghi, in nerazzurro. L’attaccante argentino avrebbe firmato un contratto con l’Inter fino al 2025, con un ingaggio da 3,5 milioni di euro ma con la società di Lotito si è chiuso per un prestito annuale, oneroso con 5 milioni di euro corrisposti immediatamente alle casse capitoline. Se a fine stagione tutto dovrebbe proseguire per il meglio, l'Inter ha l'opzione di riscattare il giocatore. Stabilito anche il prezzo finale dell'operazione, pari ad altri 25 milioni di euro. Un totale di 30 milioni cui si aggiunge anche un ulteriore milione di bonus, in base ai risultati ottenuti dal club nerazzurro.