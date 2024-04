video suggerito

Messi può diventare il presidente dell'Inter Miami grazie al suo contratto: c'è una clausola L'Inter Miami ha già un piano per Messi quando deciderà di appendere le scarpette al chiodo: all'interno dell'accordo con il giocatore è presente una clausola segreta.

A cura di Ada Cotugno

Quando Leo Messi deciderà di porre fine alla sua carriera da calciatore potrebbe cominciare immediatamente quella da presidente: è questo lo scenario ipotizzato da David Beckham nel momento in cui lo ha accolto nell'Inter Miami, tanto da creare un piano preciso appositamente per lui che potesse accompagnarlo anche una volta appese le scarpette al chiodo.

Non si sa ancora quando sarà il momento del ritiro, soprattutto perché in questo momento in MLS la Pulce si sente bene, segna ed è circondato da tanti vecchi amici del Barcellona che hanno contribuito a creare un ambiente perfetto per lui anche negli Stati Uniti. Ma quando accadrà avrà la strada già tracciata: Jorge Mas, comproprietario del club della Florida insieme a David Beckham, in un'intervista a Fobes ha raccontato tutti i dettagli che si nascondono dietro al ricchissimo contratto di Messi.

A cominciare dallo stipendio faraonico che l'argentino percepisce: si aggira attorno ai 60 milioni di dollari all'anno e in più ha anche firmato un accordo di "compartecipazione alle entrate" con Apple e Adidas, sponsor che contribuiscono a rendere ancora più ricco il suo ingaggio. Ma l'imprenditore non ha parlato soltanto di soldi, dato che all'interno dell'accordo firmato con Messi è presente anche una clausola segreta.

Mas ha raccontato che il 10 ha nel contratto una "clausola David Beckham": in poche parole, quando avrà finito di giocate potrà avere la possibilità di prendere la guida dell'Inter Miami senza necessità di investire per forza nel club. Un paracadute per cominciare la sua vita lontana dal calcio, restando comunque negli Stati Uniti e portando valore a una società che grazie al suo arrivo sta cercando ci cambiare l'intera concezione di questo sport in tutta la nazione.