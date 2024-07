video suggerito

Infortunio Messi con l'Argentina, compromessi i legamenti della caviglia: come sta e quando rientra L'Inter Miami ha diffuso un comunicato ufficiale del primo bollettino medico sulle condizioni della caviglia di Leo Messi, infortunatosi durante la finale di Copa America Argentina-Colombia. Coinvolti i legamenti, la Pulga dovrà essere sottoposta a nuovi esami: tutte le partite che sarà costretto a saltare e i tempi di recupero.

A cura di Alessio Pediglieri

Lionel Messi dovrà restare a riposo per diverso tempo prima di poter tornare a correre e regalare magie sui campi da calcio. L'infortunio subito nella finale di Copa America Argentina-Colombia non solo ha costretto la Pulce a uscire in lacrime anzitempo dal campo ma ha comportato problemi alla caviglia destra. Gli esiti degli ultimi esami effettuati sul capitano argentino sono stati resi noti dall'Inter Miami: compromessi i legamenti, si attendono nuovi accertamenti per stabilire con precisione i tempi di recupero.

Il comunicato dell'Inter Miami sull'infortunio alla caviglia di Lionel Messi

Da quando Messi è uscito dal campo nella finale di Copa America non solo i tifosi di tutta l'Argentina sono rimasti col fiato sospeso. Anche i supporter dell'Inter Miami si sono spaventati nel vedere il loro idolo dover rinunciare a restare in campo, accomodandosi in panchina tra lacrime e zoppicando, in attesa di capire l'entità dell'infortunio.

Infortunio sottoposto a primi accertamenti ed esami clinici che hanno dato l'esito ufficiale poi pubblicato attraverso un comunicato: "L'Inter Miami CF ha fornito un aggiornamento sugli infortuni presentato da Baptist Health per il capitano Leo Messi. Dopo una visita medica" si legge nella nota del club statunitense, "è stato stabilito che Leo Messi ha subito un infortunio ai legamenti della caviglia destra. La disponibilità del capitano sarà determinata dalle valutazioni periodiche e dall'andamento del suo recupero".

Come si è infortunato Leo Messi nella finale Argentina-Colombia

L'infortunio di Leo Messi durante la finale di Copa America è stato un argomento tanto caldo quanto il gol decisivo di Lautaro Martinez che ha regalato il trofeo alla Seleçion che così rimarca la propria autorità a livelli altissimi dopo essersi fregiata del titolo mondiale. Messi si è infortunato al 35′ del primo tempo, quando si è ritrovato col piede destro infossato nel terreno di gioco costringendo la caviglia a un movimento innaturale.

La "Pulga" capitano della Seleçion campione del Mondo ha resistito fino all'intervallo e oltre perché ha abbandonato il campo solamente mezzora più tardi, al 66′ costretto dall'incessante e sempre più pungente dolore: sofferente, si è seduto in panchina tra lacrime e preoccupazione, per una caviglia oramai visibilmente distorta.

Quando ritorna in campo Leo Messi dopo l'infortunio

La situazione è al momento sotto osservazione rigida da parte dell'Inter Miami. Ovviamente, l'infortunio si è aggravato per la voglia di Messi di dare il proprio contributo all'Argentina in una finale poi vinta solamente ai supplementari. Restare in campo mezz'ora con la caviglia distorta ha evidentemente aggravato lo stato già compromesso, toccando i legamenti.

Non si hanno certezze, serviranno ulteriori accertamenti strumentali mentre il campionato dell'Inter Miami prosegue a ritmi intensi: Messi salterà diverse partite in calendario. La prima è prevista per il 18 luglio, Inter Miami-Toronto, la seconda il 21 luglio Inter Miami-Chicago Fires. La Pulga potrebbe saltare anche la partita di Leagues Cup del 28 luglio, Puebla-Inter Miami, così come quella del 4 agosto, Tigres-Inter Miami. Dunque, è probabile che il ritorno in campo sia fissato per il 25 agosto, per Inter Miami-Cincinnati.